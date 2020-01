Kenny Atkinson et Kyrie Irving doivent trouver le juste temps de jeu

À l’heure du « load management » (gestion du repos), les questions des temps de jeu des joueurs NBA, et particulièrement pour les stars qui reviennent de blessure, reste un sujet sensible.

Kenny Atkinson l’a expérimenté cette nuit dans la défaite face aux Lakers, donnant une nouvelle fois le plus gros temps de jeu de son équipe à Kyrie Irving (33 minutes) et suscitant l’interrogation des observateurs.

Le fait de donner beaucoup de temps de jeu à Kyrie Irving n’est pas vraiment surprenant en soi. Ça l’est davantage lorsque l’actuel joueur majeur des Nets revient d’une longue blessure à l’épaule et a rechuté en début de semaine, ressentant une douleur qui l’a privé de match face à Philadelphie. « On a joué la prudence (…). On ne veut pas le perdre sur le long terme, c’est ça l’objectif » avait alors déclaré Kenny Atkinson.

Une première pour Kenny Atkinson

Cette nuit, le meneur n’a été ni catastrophique ni particulièrement brillant, mais son temps de jeu interroge. D’autant que depuis cinq matchs, les Nets ne gagnent plus ! « Écoutez, ça va être le sujet d’une discussion régulière entre lui et moi, » a déclaré Kenny Atkinson. « Je dois vraiment penser à notre calendrier et sa santé sur le long terme, quand on est en déplacement… Kyrie veut jouer 48 minutes par match. Donc on va devoir s’entendre. C’est un vrai compétiteur. Mais je l’ai trouvé bien physiquement, vif, explosif. Je n’ai pas vu de problème de ce côté ».

« Kyrie Irving veut jouer 48 minutes » et c’est à Kenny Atkinson de trouver les bons mots ou d’avoir la poigne nécessaire pour l’en dissuader. À sa décharge, le stratège de Brooklyn n’avait jamais eu à gérer les états d’âme d’une superstar comme Kyrie Irving par le passé.

Kyrie Irving ouvert au dialogue

Pour le coup, même si le meneur s’est bien senti cette nuit pour ses retrouvailles avec LeBron James, il est prêt à échanger avec son coach sur ce point. « Le dialogue est ouvert, » a souligné « Uncle Drew ». « C’est mon coach, je ne vais pas lui rentrer dedans ou quoi que ce soit du genre. On doit juste faire ce que le staff médical dit, nous en tenir à ça et prendre une décision collectivement. Mais bien sûr, dans des situations comme ça, on veut toujours jouer 48 minutes. C’est juste l’instinct de compétition que tu as en toi. D’un autre côté, il faut aussi donner l’opportunité aux autres gars, afin de conserver un écart ou leur permettre d’être compétitifs. Tout ça se tient ».

Trouver le juste milieu entre le temps de jeu, le niveau de performance et les résultats de l’équipe, tel sera l’un des challenges de Kenny Atkinson et Kyrie Irving sur cette deuxième partie de saison.