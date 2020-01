Les Nets jouent la prudence avec Kyrie Irving

Quatre matches seulement après son retour de blessure, Kyrie Irving est de nouveau blessé. Le meneur a ressenti une douleur à la cuisse et la franchise a décidé de ne prendre aucun risque, pour éviter une absence prolongée.

Voilà pourquoi il n’était pas en tenue contre les Sixers. « Il a mal, donc on a joué la prudence », se justifie Kenny Atkinson. « On ne veut pas le perdre sur le long terme, c’est ça l’objectif. On savait déjà dimanche qu’il y avait un souci, on a donc fait des tests lundi et la décision de ne pas jouer a été prise collectivement. »

Même si ce n’est pas un gros souci, l’ancien des Cavaliers et des Celtics n’arrive donc pas à quitter l’infirmerie pour de bon, puisqu’il a déjà manqué 26 matches cette saison suite à sa blessure à l’épaule.

Sera-t-il en état de jouer jeudi soir pour la réception des Lakers et de son ancien coéquipier LeBron James ?