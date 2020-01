Nets : un coup de fatigue chez Joe Harris

Joe Harris n’était pas de la partie lors de la lourde déconvenue des Nets, à domicile face aux Bucks. L’ailier était sur la touche pour des douleurs au niveau du dos. Mais pas seulement. L’intéressé connait un coup de fatigue et Brooklyn souhaitait aussi lui accorder du repos, en vue de récupérer de la fraîcheur.

« Ça a en partie motivé cette décision (de ne pas le faire jouer), » confirme Kenny Atkinson. « Mais il ne va pas en faire une excuse. » Une excuse pour expliquer sa légère baisse actuelle dans son rendement statistique. S’il reste encore sur les bases de sa meilleure production en carrière, il est passé de 15.5 points de moyenne (47% dont 42.5% à 3-points) en décembre, son meilleur mois de l’année, à moins de 12 points à 40% de réussite, dont 31% de loin et même 70% sur la ligne des lancers, ce mois-ci.

Un coup de mou qui peut s’expliquer par son temps de jeu moyen, 32 minutes, qui n’a jamais aussi élevé en carrière. À deux minutes près, en cumulé depuis le début de la saison, il est le joueur le plus sollicité par son coach derrière Spencer Dinwiddie.

Aussi, le shooteur, qui a récemment dépassé Joe Johnson à la 4e place des shooteurs les plus prolifiques de la franchise (derrière Jason Kidd, Kerry Kittles et Vince Carter), a aussi dans les jambes ce que ses coéquipiers n’ont pas : une campagne avec la sélection nationale lors de la dernière Coupe du monde.

« J’y pense aussi, » poursuit son coach. « Team USA, vous l’avez vu. Donc on savait que ça allait arriver et qu’on aurait à le gérer. C’est tout. Il n’est pas aussi vif qu’en temps normal. Il y fait face. Ce constat est juste : on voit la même chose. Ça a participé à ce qu’on le repose. J’ai trouvé que (lors du match de lundi), il était un peu mieux. »

À voir si ce sentiment se confirme jeudi prochain, avec la réception des Lakers, alors que les Nets restent sur quatre revers consécutifs.