Le Jazz en démonstration face aux Pacers

Sur la lancée de leur belle victoire à Denver, les Pacers débutent plutôt bien le match. Avec Malcolm Brogdon à la création, et le duo Warren-Sabonis à la finition, Indiana résiste à un impressionnant Rudy Gobert. Le Français enchaîne les dunks, et il reçoit le soutien de Royce O’Neal pour creuser un premier écart (18-10). Il y a beaucoup de déchets des deux côtés, et les Pacers n’en profitent pas. C’est Jordan Clarkson et Donovan Mitchell qui se relaient pour conserver deux possessions d’avance (29-23).

Après son triple double de la veille, Domantas Sabonis est encore dans tous les bons coups, mais la fatigue, et surtout la richesse de l’effectif du Jazz commencent à peser. Mike Conley en profite pour se montrer. Après un premier 3-points, son « step back » fait mal et donne 17 points d’avance (49-32). On croit les Pacers déjà K.O. mais ils répondent par un 8-0 pour retrouver des couleurs. Un 3-points de Joe Ingles permet au Jazz d’atteindre la pause avec 12 points d’avance (56-44).

Le Jazz déroule son basket

C’est au retour des vestiaires que ça se gâte… Les Pacers n’ont plus de jambes, et le Jazz va dérouler son basket avec un 10-0 à cheval sur les mi-temps. C’est un régal pour les yeux et le public est aux anges. Les coéquipiers de Mitchell cherchent l’extra-pass et ça donne du beau jeu. Joe Ingles fait très mal par sa lecture du jeu, et ce sont Bojan Bogdanovic et Rudy Gobert qui en profitent (67-48). Les dunks s’enchaînent, et Conley retrouve du jus avec un 3-points pour passer l’écart au-dessus des 20 points (74-52).

La suite sera du même tonneau avec des Pacers débordés et imprécis dans leurs passes et leur tirs. À l’arrivée, l’écart est lourd : + 30 pour le Jazz qui rejoint les Nuggets et les Clippers à la 2e place de la conférence Ouest.