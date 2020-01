Joueurs de la semaine : Kawhi Leonard assure, Ben Simmons rassure

Kawhi Leonard enchaîne les matchs à Los Angeles, et les grosses performances avec : en l’absence de Paul George, il a porté les Clippers à la victoire contre Cleveland, Orlando et New Orleans avec 38 points à 59% aux tirs, 52% de loin, 5 passes, 4.7 rebonds et 2.7 interceptions de moyenne. Largement suffisant pour être élu joueur de la semaine à l’Ouest. C’est la septième fois de sa carrière seulement.

De l’autre côté, c’est Ben Simmons qui est récompensé, pour la troisième fois depuis son arrivée en NBA, et la première cette saison. À la tête de Sixers qui font eux sans Joel Embiid depuis plusieurs matchs, il a compilé 21.3 points à 61% aux tirs, 9.5 rebonds et 7.3 passes, pour une défaite contre Indiana et trois succès contre Brooklyn, Chicago et New York. La semaine dernière, la NBA avait déjà récompensé un autre Sixer : Josh Richardson.