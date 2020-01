L’heure de la reprise pour Kristaps Porzingis

Cette fois, c’est la bonne ? Après une injection de PRP dans le genou la semaine précédente, Kristaps Porzingis avait failli reprendre mercredi face aux Kings, avant de déclarer forfait au dernier moment, ressentant une gêne.

L’intérieur letton, qui était également malade, a donc profité de quelques jours supplémentaires pour se requinquer et pourrait être disponible face aux Clippers demain soir.

« On va sans doute rester prudents et ne pas dire que je vais jouer pour que soudain, quelque chose arrive, » a déclaré l’intéressé après avoir participé à l’ensemble de l’entraînement sans restriction dimanche. « Vu comment je me sens, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème, mais on ne sait jamais ».

Prudence, le mot d’ordre

Le sujet est plus que jamais sensible dans les hautes sphères de la franchise au vu du récent passé médical de l’ancien Knick. Le mot d’ordre reste donc « la prudence » comme l’a rappelé le propriétaire Mark Cuban samedi soir. « C’est juste une irritation. On le pousse à l’entraînement pour ça, pour voir si elle continue à le gêner ».

« On ne veut pas qu’un joueur puisse revenir sans être en bonne santé, » a poursuivi son coach Rick Carlisle avant de revenir sur le premier retour avorté de Kristaps Porzingis. « Quand c’est arrivé, on l’a ramené à tous les niveaux de rééducation. Il faut travailler jusqu’à un point où c’est l’heure de retrouver le parquet. Il en est très proche ».