Prêt à revenir, Kristaps Porzingis vante la richesse de l’effectif de Dallas

Tout sourire après la victoire des Mavs au Chase Center, Kristaps Porzingis a annoncé qu’il croisait les doigts pour effectuer son retour à la compétition cette nuit, lors du match contre Sacramento. « Mon but est de revenir le plus rapidement possible, donc j’espère que je pourrais jouer mercredi soir, » annonce-t-il.

Rick Carlisle se veut toutefois prudent avec le Letton, qui est également tombé malade il y quelques jours. « Avec son rhume et la rééducation, on a préféré faire l’impasse sur le match de ce soir. Demain est une possibilité mais on verra comment il se sent après le shootaround. Rien n’est encore décidé, » tempérait l’entraineur des Mavs.

La semaine dernière, on apprenait que Kristaps Porzingis avait subi une injection dans son genou et il semble que la douleur ait disparu. « Une fois que je suis chaud, je ne ressens plus de douleur. Je ne sais pas si le traitement m’a aidé ou pas mais au début j’étais un peu réticent car il est toujours compliqué de savoir comment votre genou va réagir. Mais chaque jour je me sens beaucoup mieux, et mon genou se sent mieux, » concède-t-il.

En l’absence de leur intérieur titulaire, les Texans ont soufflé le froid et le chaud avec un bilan de quatre victoires pour autant de défaites, dont trois contre des équipes actuellement dans le Top 7 à l’Ouest (Lakers, Thunder, Nuggets). S’il est pressé de retrouver les terrains, l’intérieur était toutefois satisfait des performances de Maxi Kleber et de Dwight Powell pour pallier son absence.

« Maxi est sur une bonne dynamique, pareil pour Dwight ce soir. Je ne sais pas s’il a raté un tir (ndlr : 21 points à 9/9). Ces deux joueurs ont vraiment su saisir leur opportunité. Ça vous montre notre profondeur de banc, » indique-t-il. « Même Bobi (Boban Marjanovic), on dirait qu’à chaque fois qu’il joue il finit avec un double-double. On pourrait croire qu’il fait exprès de rater ses tirs près du cercle pour pouvoir prendre le rebond et gonfler ses stats (rires). C’est vraiment bien de voir tout le monde contribuer à notre succès. »

Propos recueillis à San Francisco.