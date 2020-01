Furkan Korkmaz en mode J.J. Redick

Si les Sixers souffrent dans le jeu cette saison, c’est notamment parce qu’ils n’ont jamais vraiment remplacé J.J. Redick. Cette absence d’une gâchette longue distance plombe régulièrement leur attaque.

Contre les Bulls, les hommes de Brett Brown ont pu compter sur un excellent substitut en la personne de Furkan Korkmaz. Le Turc a terminé avec 24 points à 8/11 au shoot et un joli 6/9 à 3-points en 27 minutes. Il a commencé par inscrire des shoots ouverts, avant de prendre feu en troisième quart-temps. En moins de quatre minutes, il envoie quatre paniers primés, dont les deux derniers sont très contestés, à la limite de la faute.

« Tout le monde voyait que j’étais bien et essayait donc de me trouver », relate-t-il. « On a eu des bons tirs en faisant bouger la balle. On a parfaitement appliqué nos systèmes. »

Son coup de chaud a en partie tué les Bulls. Et la ressemblance avec J.J. Redick ne s’arrête pas seulement à son efficacité. « On a sorti des tiroirs certaines des actions qu’on utilisait pour Redick », assure le coach des Sixers. « On a fait cinq actions de suite pour lui. Il a changé le match en nous offrant une étincelle. »

Sur les deux derniers matches, Furkan Korkmaz est particulièrement adroit avec un très propre 9/15 de loin, mais il manque de la constance dans ses prestations pour pleinement remplacer son ancien coéquipier et actuel shooteur des Pelicans. « C’est une question de répétition car Redick rendait cela très facile. Quand j’évolue aux côtés de Ben Simmons, je me sens en confiance car je sais qu’il va m’ouvrir des espaces », déclare-t-il.

Des espaces dont il a profité en dernier quart-temps pour s’offrir un dunk à deux mains, après avoir débordé Cristiano Felicio. « J.J. ne faisait jamais ça », s’amuse, sous forme de conclusion, Brett Brown.