ESPN bouleverse sa programmation pour les débuts de Zion Williamson

Trois mois jour pour jour après le début de la saison régulière, Zion Williamson va effectuer ses grands débuts en NBA. Ce sera le 22 janvier à San Antonio, et ESPN ne pouvait louper l’événement. La direction de la chaîne a ainsi décidé de modifier sa grille pour retransmettre sur le réseau national la rencontre entre les Spurs et les Pelicans. Du coup, la retransmission de l’affiche entre les Rockets et les Nuggets passe à la trappe.

Ce n’est pas sans conséquence puisque la chaîne oblige la NBA à modifier l’horaire du match (21h30 heure de New York), mais aussi celui entre les Rockets et les Nuggets qui débutera à 19h00 au lieu de 20h30.