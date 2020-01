On ne reverra pas Jamal Murray tout de suite

Alors que les premiers examens n’avaient rien révélé de grave après sa blessure à la cheville gauche contractée contre les Hornets, Jamal Murray pourrait finalement être embêté plus longtemps que prévu. Sans donner de détail, Michael Malone a annoncé que son meneur de jeu sera absent « à l’avenir ».

« On va garder quelques joueurs à la maison au lieu de les faire voyager », poursuit le coach, puisque les Nuggets vont jouer quatre des cinq prochains matches loin de Denver. « Ils vont pouvoir ainsi se soigner, pour revenir le plus vite possible. Donc pour le moment, je n’ai pas plus d’informations si ce n’est qu’on s’attend à ce qu’il soit absent un petit moment. »

Nos confrères de The Athletic n’apportent guère plus de précision, en évoquant « plusieurs matches » d’absence. Comme Jamal Murray ne sera pas du voyage pour les trois matches à l’extérieur joués de suite, il sera au mieux de retour pour la réception des Rockets le 26 janvier prochain.