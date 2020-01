Kawhi Leonard trop fort pour Orlando

Et voilà le 19e succès à domicile de la saison pour les Clippers qui maintiennent la pression sur Denver, toujours deuxième de la conférence Ouest. Rapidement distancé, Orlando n’a pas été en mesure de rivaliser, malgré un tandem Gordon-Vucevic efficace (20 et 22 points).

Après avoir fait jeu égal pendant six minutes, le Magic comprend que la tâche s’annonce difficile. D’autant plus lorsque Kawhi Leonard score 14 points en premier quart-temps et que Landry Shamet et Patrick Beverley font office de finisseurs d’élite. Les Clippers passent un 13-3 dès la fin du premier quart pour prendre leurs distances (30-21).

Kawhi Leonard, la force tranquille

Le tandem Williams-Harrell prend le relais en second quart-temps, le pivot portant l’avance à +21 après un efficace 16-0 (50-29). De retour sur le parquet, Kawhi Leonard claque deux nouveaux paniers à 3-points après la pause, suffisant pour maintenir un écart confortable, malgré le 2+1 d’Evan Fournier dans les dernières secondes (67-48).

Le show Leonard continue dès le retour des vestiaires avec deux contre-attaques ponctuées d’un lay-up et d’un dunk tout cuit (73-51). Même avec son avance, LA continue d’exécuter son jeu offensif avec soin et rigueur.

Montrezl Harrell profite du collectif pour finir près du cercle avant de servir Lou Williams à 3-points (91-68).

Les deux missiles à 3-points de Terrence Rosse, ramenant brièvement les siens à 95-80, ne changeront rien à l’affaire. L’impérial Montrezl Harrell reste toujours aussi efficace et son agressivité est récompensée de deux paniers avec la faute (107-88). Cette fois, le Magic abdique pour de bon, laissant Patrick Patterson gérer les affaires courantes pour offrir un large succès aux siens (122-95).