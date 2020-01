Pas de Ja Morant au Slam Dunk Contest !

Il n’y aura pas Vince Carter au Slam Dunk Contest, et il n’y aura pas non plus de Ja Morant puisque Yahoo! Sports annonce que le meilleur rookie de la saison a décliné l’invitation de la NBA.

Le meneur des Grizzlies a de la dynamite dans les jambes, mais il préfère se concentrer sur la deuxième partie de la saison avec son club, Memphis, surprenant 8e à l’Ouest. Même s’il n’a pas officialisé l’information, Dwight Howard devrait faire partie du quatuor en lice. Même chose pour Derrick Jones Jr., l’ailier volant du Heat.