Dommage Fred Weis, Vince Carter ne participera pas au Slam Dunk Contest…

Aux côtés de Dwight Howard et Ja Morant, invités au « Slam Dunk contest » du prochain All-Star Game à Chicago, on ne trouvera pas le vétéran Vince Carter. À bientôt 43 ans, celui qui restera comme l’un des meilleurs dunkeurs de l’histoire a confié qu’il n’y avait « aucune chance » qu’on le voit concourir à nouveau, vingt ans après son unique participation dans un concours qui avait lui aussi marqué les esprits.

« Ma principale préoccupation, et c’est simplement que je suis comme ça, c’est la deuxième partie de la saison. C’est important pour moi car c’est la dernière ligne droite. Je veux juste être prêt et concentré pour ça, m’assurer que j’en ai encore sous le pied, parce que je veux aller jusqu’au bout », a-t-il déclaré dans le podcast « Winging it ».

Dommage pour les nostalgiques et pour Fred Weis, son plus prestigieux « sparring partner » qui avait émis l’idée de retrouvailles à cette occasion, vingt ans après le dunk mythique de Vinsanity sur le pivot français aux JO de Sydney.