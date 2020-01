Avec un coup de gueule durant un temps-mort, Terry Stotts a relancé ses Blazers

Alors que ses troupes menaient 62-51 et que la deuxième mi-temps n’était commencée que depuis 96 secondes, Terry Stotts n’a pas hésité à faire exploser sa colère.

Le mobile du courroux ? Une défense mal exécutée face à James Harden et un panier plus la faute inscrit par le meilleur marqueur de la ligue. Balle en main face à CJ McCollum, le MVP 2018 est orienté sur sa main droite et vers le panier, pour affronter une aide défensive, demandée par Terry Stotts d’un signe de la main. Mais elle ne vient pas, et James Harden peut aller tranquillement marquer. Pris de vitesse, CJ McCollum fait faute…

« C’est ton boulot d’aider ! Il est le meilleur joueur du monde : on a besoin d’aide ! », criera le coach des Blazers sur Hassan Whiteside, coupable de ne s’être pas montré face au barbu. « Il n’y a pas besoin d’en faire une histoire, je ne vais pas le commenter. C’était une situation ordinaire, du simple coaching. Vous pouvez demander à Whiteside ou à l’équipe », a-t-il ensuite évacué en conférence de presse.

« Il voulait que je sois présent pour contrer Harden, je me suis manqué », a commenté le pivot. « J’ai fait une erreur, il m’a corrigé. Je ne suis pas parfait, je peux me louper en défense, même si c’est dur à croire. »

L’effet fut visible. Les Blazers ont réalisé une excellente seconde période et peut-être le meilleur match de leur saison. « Il a des moments comme ça dans une saison », raconte Damian Lillard. « Même s’il en a sans doute plus cette année que dans le passé. Après, c’est une question de responsabilité et je ne vois rien de mal à établir ce genre de standard. Car ces actions peuvent créer un run ou coûter un match. C’est ce que le coach avait en tête. »

Cette victoire fait partie des plus importantes des Blazers cette saison. Une des rares contre une grosse équipe, qui vient s’ajouter à celle récemment attrapée à Toronto avec le shoot décisif de Carmelo Anthony. Portland est fragile et manque de constance, ces instants de colère de Terry Stotts le montrent mais illustrent aussi une capacité à corriger les erreurs les plus grossières.

« On n’a pas de marge d’erreur », conclut CJ McCollum. « On est déjà en difficulté. Donc quand on affronte un James Harden, il ne faut pas lui donner de paniers faciles, sinon il peut mettre 20 points de suite. Il faut être concentré, chaque doit l’être pour qu’on puisse compter les uns sur les autres. »