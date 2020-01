Avis de tempête à Houston

C’est un cliché souvent répété, mais qui se confirme assez régulièrement : tout va très vite en NBA. La semaine passée, es Rockets étaient sur huit victoires en dix matches. Ce jeudi, ils restent sur trois revers en quatre matches.

La franchise a enregistré des défaites contre le Thunder, les Grizzlies et les Blazers, avec un comportement collectif qui n’a guère plu à Mike D’Antoni. « Oui, je suis un peu inquiet », affirme ainsi le coach après le dernier revers face à Portland. « On est plus concentré sur le nom derrière le maillot que celui devant. On a besoin de dépasser ça. On va le faire. Chaque navire connaît des tempêtes. On y est en ce moment. Il y a deux semaines, on était très bien. Là, on est dans le dur. On a les vétérans pour redresser la barre. »

C’est pourquoi Mike D’Antoni a organisé une petite réunion de crise dans le vestiaire avant d’aller répondre aux journalistes. De quoi se dire des vérités, se soulager, pour avancer. « Chacun a sa propre personnalité et ressent les choses d’une certaine façon, individuellement et dans le groupe », a réagi James Harden, auteur de son plus mauvais match de la saison avec 13 petits points à 3/12 au shoot. « Donc il faut en parler et vider son sac. »

Pour tempérer la situation et rappeler qu’il n’y a pas péril dans la demeure, Mike D’Antoni a souligné les blessures qui touchent son groupe. Clint Capela est gêné au talon, Eric Gordon manque de compétition, P.J Tucker souffre de l’épaule… « C’est une excuse, mais ça n’explique pas tout. On doit faire mieux et on est toujours en difficulté à un moment dans une saison, comme ce fut le cas l’an passé et la saison d’avant. »

Et avec les réceptions à venir des Lakers, du Thunder et des Nuggets, le calendrier est coton et pourrait aggraver la série actuelle. « Ce n’est pas facile du tout », confirme le MVP 2018. « On a des gros adversaires qui arrivent et on doit trouver une solution. Les temps faibles, cela arrive à chaque équipe dans une saison, c’est notre tour. »