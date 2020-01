Le MVP de la nuit : Fultz aux as !

Markelle Fultz est en mission : fermer les bouches de ceux qui n’ont pas cru en lui, et lui ont manqué de respect. Le meneur du Magic l’a exprimé à sa façon en retweetant la formule de SLAM. Et surtout, en se montrant sous son meilleur jour sur le parquet des Lakers. Là où il a signé son deuxième triple-double en carrière. Le premier du genre remontait à avril 2018, il portait alors encore le maillot des Sixers. Que de chemin parcouru depuis…

Auteur du premier panier du match, sur une claquette, l’ancien numéro 1 de la Draft s’est majoritairement exprimé dans un petit périmètre, sans prendre de tir à 3-points, et dans le jeu de transition. Avec ses dribbles et multiples changements de direction, il a passé sa soirée à découper la défense adverse pour finir au cercle ou fixer pour ses shooteurs, Nikola Vucevic en tête.

C’est d’ailleurs vers lui qu’il a distribué un ballon décisif dans la toute fin de partie, à 3-points devant un JaVale McGee aux abonnés absents. Puis Markelle Fultz s’est joué de ce même McGee pour finir au cercle, avant une nouvelle finition à 15 secondes du terme. Le tir de la gagne.

« C’était un effort collectif, chacun a haussé son niveau de jeu, » assure le meneur en référence à l’absence d’Evan Fournier mais aussi de D.J. Augustin cette nuit. « C’est positif. On voulait montrer ce dont on était capable et qu’on travaille dur. Dès l’échauffement, on a senti qu’on avait une chance de les battre. »

Il brille devant son mentor, LeBron James

« Les chiffres ne mentent pas, » ajoute-t-il dans le vestiaire, en pensant cette fois à ses 21 points (9/19), 11 rebonds et 10 passes. « Mais ce n’est pas ça qui compte, c’est l’équipe. »

Le meneur est heureux d’avoir pu briller devant une partie de sa famille mais également devant LeBron James, qu’il considère comme un « mentor ». Il y a quelques jours, il assurait que les deux hommes étaient régulièrement en contact. Le King l’avait notamment félicité pour sa récente sortie à 25 points face aux Nets : « Il me dit toujours que je peux l’appeler pour quoi que ce soit. Il est comme un mentor pour moi, c’est cool. »

Il termine : « Mon histoire préférée en NBA, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui m’encouragent, simplement pour me voir de retour sur le parquet. Et de l’autre côté, il y en a d’autres qui doutent de moi. Mais je ressens vraiment de l’amour partout où je vais, des coaches ou des joueurs. C’est toujours une bonne chose pour moi. »