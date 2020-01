Sekou Doumbouya, petit prince du TD Garden !

Titulaire pour la 7e fois de sa carrière, Sekou Doumbouya ne met pas longtemps à se présenter au public connaisseur de Boston. Le plus jeune joueur de la NBA rentre un 3-points pour ouvrir le compteur de son équipe et il se met rapidement en lumière en postant à plusieurs reprises Kemba Walker pour aller s’imposer en puissance.

Bien placé pour les claquettes ou les coupes bien senties vers le cercle, Doumbouya établit pour la 3e fois dans le même mois son nouveau record personnel, cette fois « comme un grand » dans la vingtaine avec 24 points et un excellent 10/13 aux tirs au final.

« Je trouve ça normal maintenant [d’être titulaire] », a commenté le rookie de 19 ans. « J’ai simplement joué mon jeu et essayer de ne pas en faire trop. »

Avec un 7e match en double figure sur ce mois de janvier féérique, Doumbouya continue d’épater la galerie outre-Atlantique. Sa maturité pour son jeune âge, son très jeune âge justement, et son potentiel athlétique immense, en font déjà une des coqueluches de la Grande Ligue.

Impeccable Derrick Rose

Outre Sekou, les Pistons ont compté sur d’autres prestations majeures comme celle du toujours précieux Derrick Rose (22 points), mais aussi de Markieff Morris (23 points) et Svi Mykhailiuk (21 points) en sortie de banc qui égalent et établissent respectivement leur record en saison.

Avec un 17-5 pour ouvrir le dernier quart, Detroit met définitivement la main sur ce match et remporte une victoire de prestige sur le terrain des Celtics (116-103). « C’est probablement la plus bellevictoire de notre saison », confirmait Morris après le match. « On a été en difficulté ces derniers matchs. De réussir un tel match [hier] soir, ça prouve qu’on peut jouer contre n’importe qui. »

Côté Boston, l’absence de Jayson Tatum n’explique pas tout, et le duo Walker-Smart s’est bien troué avec son 8 sur 28 aux tirs !