Pour Steve Kerr, Luka Doncic a du Larry Bird et du James Harden en lui

Même si Luka Doncic n’a pas fait le meilleur match de sa saison avec 20 points, 8 rebonds, 7 passes dans la victoire facile des Mavericks à Golden State, la star de Dallas est repartie de Californie avec un sac rempli de compliments.

Comme beaucoup, Steve Kerr ne peut que constater le niveau de jeu du Slovène et s’en réjouir. « Il est une bonne chose pour la NBA », commente le coach. « Il est important pour cette ligue, il va en devenir un visage et ça n’a rien à voir avec le fait qu’il vienne d’Europe. C’est un formidable joueur de basket. Il est différent et possède un incroyable talent pour voir les choses avant les autres. En ce sens, il me rappelle un peu Larry Bird. Aux échecs, il aurait toujours un coup d’avance. Il a aussi des qualités à la James Harden avec son crossover et ses step back. »

Les comparaisons sont flatteuses puisque les deux cités sont des anciens MVP. Mais Rick Carlisle, qui a joué avec Larry Bird dans les années 1980 à Boston, n’est guère enthousiaste quand il s’agit de comparer les joueurs. « C’est légitime, mais je reste loin de tout ça. C’est important que ce gamin soit lui-même. Il l’est. Chaque mois, il progresse, il apprend. C’est un joueur très spectaculaire et je comprends l’emballement médiatique. »

La « hype » est en effet énorme. Luka Doncic est très populaire au niveau des votes pour le All-Star Game, on en parle comme un candidat au titre de MVP, le tout seulement 15 mois après son premier match en NBA.

Mais la pression, l’ancien joueur du Real Madrid sait faire avec, depuis tout jeune. « Il semble bien gérer ses affaires, je ne m’inquiète pas pour lui », conclut ainsi le coach des Warriors. « Dans sa position, il doit composer avec la notoriété, l’attention, la pression des adversaires. Rien ne semble l’atteindre. J’adore la manière avec laquelle il joue, avec ce sourire. Il s’amuse manifestement. »