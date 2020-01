Mike Malone en discussion avec la sélection serbe pour un rôle de consultant

Très prometteuse, l’équipe nationale serbe veut pouvoir compter sur ses jeunes talents pour les années à venir.

Elle a donc cherché, et trouvé, un moyen de renforcer les liens avec peut-être le meilleur d’entre eux, Nikola Jokic : le New York Times rapporte ainsi que la fédération est en discussion avancée avec Mike Malone pour un poste de consultant auprès d’Igor Kokoskov l’été prochain.

Vu les ambitions des Nuggets, ils pourraient finir leur saison NBA tard, alors que la Serbie, après sa campagne ratée à la Coupe du monde, va devoir disputer un tournoi de qualification à six équipes chez elle, entre le 23 et le 28 juin. En espérant participer aux Jeux olympiques à Tokyo derrière, entre le 25 juillet et le 9 août.

Un timing très serré pour Nikola Jokic, et c’est pourquoi la Serbie met toutes les chances de son côté en allant chercher celui qui l’entraîne à Denver depuis 2015.