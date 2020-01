En pleine bourre, les Lakers ne pressent pas le retour d’Anthony Davis

« On dirait qu’ils n’ont pas besoin de moi… » Anthony Davis n’a pas résisté à la tentation de blaguer. Malgré son absence depuis trois matches, les Lakers continuent de gagner et d’alimenter leur belle série en cours : neuf victoires consécutives, leur deuxième meilleure série de la saison (10).

Son coach, Frank Vogel, a voulu imiter son joueur dans l’humour avant de se retenir : « C’est Los Angeles, vous savez que tout ce que je vais dire va être sorti de son contexte. J’allais faire une blague mais je ne vais pas le faire car on a évidemment besoin d’Anthony Davis. »

Même si Kyle Kuzma a profité de son absence pour retrouver le cinq majeur des Lakers, et des couleurs, la formation californienne attend évidemment avec impatience le retour de son intérieur superstar. Un retour imminent à l’entendre. Lorsqu’on lui demande ce qu’il en est de sa douleur au dos sur le moment, il assure : « Aucune douleur, là maintenant. »

« C’était très douloureux en marchant, » reprend Anthony Davis sur sa chute initiale, devant Julius Randle et les Knicks. « Je ne voulais rien imaginer mais je priais simplement pour que ce ne soit pas trop grave. » L’intérieur dit avoir fait des progrès dans sa récupération ces derniers jours. Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’il ne revienne : « Quand je serai capable de redevenir moi-même et faire ce que j’ai toujours fait, je pourrais revenir. »

La nuit prochaine avec la réception du Magic ? Ou bien quelques jours plus tôt, au démarrage d’un « road trip » délicat de cinq matches (Rockets, Celtics, Knicks, Nets et 76ers) ? Frank Vogel prévient dans tous les cas : « On sera toujours prudent avec tous nos joueurs en suivant l’approche du marathon avec les blessures et le fait de revenir jouer avec le bon rythme. Mais (Davis) a affiché sa dureté tout au long de l’année. »