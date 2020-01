Les Kings châtient bien Buddy Hield

Fin décembre, Buddy Hield n’avait pas exprimé sa frustration de la meilleure des manières, en remettant en question son rôle à Sacramento et le manque de confiance du staff à son égard.

« J’ai le sentiment qu’on ne me fait pas confiance depuis deux matches. (…) Je ne sais pas s’ils s’essaient de prouver quelque chose, mais ça n’a pas porté ses fruits. C’est un match qu’on aurait dû gagner. Mais je ne suis pas le coach… », avait-il ainsi déclaré après une défaite face aux Wolves. Un coup de gueule cependant suivi peu après d’un mea culpa : « Luke me comprend, et il comprend ma frustration. Il m’a simplement dit que la prochaine fois, je devais être plus mature, et garder ça entre nous pour éviter qu’il y ait des malentendus. Donc, je vais surveiller ce que je dis. »

Le staff de Luke Walton toujours sur le dos de l’arrière

Pour Luke Walton, cette séquence résume la relation de l’arrière avec le staff, reprenant cette doctrine antique, attribuée à Socrate et mise en évidence dans Les Nuées d’Aristophane, « aimer et battre ne sont qu’une même chose », la version antique du « Je t’aime… moi non plus » de Gainsbourg.

« Nous sommes durs avec lui, confirme au Sacramento Bee le coach des Kings, en incluant son assistant Jesse Mermuys. Mais nous avons besoin qu’il soit, et nous pensons qu’il le sera, plus qu’un simple scoreur. Cela signifie que si nous allons finalement en playoffs, et que nous gagnons des séries et qu’au bout du compte, nous essayons de gagner des titres, nous avons besoin qu’il puisse défendre sur des arrières de premier plan (…) Quand il est chaud et que les défenses se décalent vers lui, nous souhaitons qu’il puisse créer pour les autres, que ce soit par des écrans dans le dos ou faire la passe sur les prises à deux. »

Luke Walton : « Il adhère à ce défi »

Des remarques justifiées puisque si Buddy Hield reste un bon attaquant avec ses 20 points par match à 37% de loin, sa défense laisse à désirer avec un pourcentage adverse supérieur à 52%, l’un des pires pour un arrière titulaire, et un ratio défensif de 112.8 pts / 100 possessions lorsqu’il est sur le terrain contre 105.5 en son absence.

Pour autant, Luke Walton ne compte pas arrêter de développer au maximum les capacités de son joueur, prolongé pour 86 millions de dollars garantis sur 4 ans l’été dernier, saluant par la même occasion sa volonté.

« Nous demandons beaucoup de Buddy, reconnait l’ancien coach des Lakers. Nous lui demandons de faire beaucoup dans tous les secteurs du jeu et il dit ‘oui’ à tout et continue de travailler. Nous n’allons pas le cacher sur le terrain. Nous allons continuer de lui donner le défi d’évoluer en tant que défenseur. Il est en difficulté lorsqu’il fait des paris. Nous allons lui dire de ne plus pas sous les écrans sur tel shooteur et parfois il se déconcentrera et passeras dessous mais je pense qu’il fait un très bon boulot en acceptant ce défi. Nous sommes probablement plus dur avec Buddy qu’avec quiconque et il est génial. Il adhère à ce défi. »