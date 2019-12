Buddy Hield va désormais faire attention à ce qu’il dit…

On s’en doutait, le coup de gueule de Buddy Hield est resté en travers de la gorge du staff et des joueurs de Sacramento. Le shooteur se plaignait d’être laissé sur le banc dans le « money time », au moment même où son équipe avait besoin de ses points. Même s’il se défendait d’avoir une attitude perso, le Bahaméen a compris que sa virulente sortie était inappropriée, ou tout du moins, qu’elle aurait dû rester dans le cercle fermé du vestiaire.

« Il a fait preuve de maturité et d’un esprit responsable en s’adressant à ses coéquipiers avant le début de l’entraînement, et j’étais content de voir ça » a témoigné Luke Walton sur NBC Sports, alors que l’équipe se préparait pour la réception des Suns. « Pour moi, tout ça ne devrait pas sortir de la maison. Il faut toujours en avoir conscience, et c’est un sport empli d’émotions et je le comprends. Je sais que les joueurs et les coaches vont parfois laisser parler leurs émotions, mais il faut faire de son mieux pour que ça reste entre nous. »

Harrison Barnes, l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe, prend ça comme le signe que Buddy Hield est déterminé à ce que les Kings jouent mieux, et sortent de leur spirale de défaites. « On demande aux joueurs et aux coaches d’être passionnés et parfois, ça déborde. Je pense que tout le monde sait qu’on est impliqué et motivé pour que cette franchise soit la meilleure possible. »

Quant à Buddy Hield, interrogé par The Athletic, il promet qu’il a retenu la leçon. « Luke me comprend, et il comprend ma frustration. Il m’a simplement dit que la prochaine fois, je devais être plus mature, et garder ça entre nous pour éviter qu’il y ait des malentendus. Donc, je vais surveiller ce que je dis. »