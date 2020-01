À la Mike Bibby, Evan Fournier savoure son action « clutch »

Evan Fournier rappelait hier que son idole de jeunesse, le meneur de jeu Mike Bibby, avait cette capacité à prendre les choses en main dans le money-time à la grande époque de Sacramento, il y a bientôt 20 ans.

Sur le parquet des Kings cette nuit, l’arrière du Magic, auteur de 25 points et 6 passes décisives, lui a rendu le plus beau des hommages en se montrant décisif dans les toutes dernières secondes. Non pas au scoring, mais à la passe !

Les Floridiens sont passés par toutes les émotions dans le money-time, comptant 7 points d’avance à 80 secondes de la fin suite à un lay-up d’Evan Fournier (104-111) pour finalement se retrouver menés à 15 secondes du terme après un 8-0 conclu par un 2+1 de De’Aaron Fox (112-111). Le fantôme de la défaite de Phoenix est alors réapparu…

« J’étais littéralement en train de shooter, et puis j’ai vu AG. Je me devais de lui passer »

Avec le ballon en main, Evan Fournier a eu pour mission de décider du sort du match. Bien défendu par De’Aaron Fox, le Français a pu armer mais a finalement changé d’option, trouvant Aaron Gordon près du cercle avec succès pour un panier avec la faute et une victoire sur le fil à la dernière seconde (112-114).

« Une fois qu’ils ont fait sauter le système, ce n’était plus qu’un un-contre-un, où je devais faire le bon choix, » a confié Evan Fournier après la rencontre. « Je suis allé jusqu’à mon spot, mais j’ai vu deux gars face à moi et Aaron qui était juste grand ouvert dans la peinture. C’est un grand, donc j’avais confiance en lui pour qu’il puisse finir. J’étais littéralement en train de shooter, et puis j’ai vu AG. Je me devais de lui passer ».

Héros du match avec son 2+1 à la dernière seconde, Aaron Gordon attribue tout le mérite à Evan Fournier, qui a su faire le bon geste au bon moment pour faire enfin plier les Kings.

« J’allais au rebond, parce que je pensais qu’Evan allait shooter, mais il a réussi une super action, » a-t-il glissé. « C’était une bonne passe et j’ai juste eu à mettre le ballon dans le panier. Il est rentré, mais c’est Evan qui a fait le plus dur. Il a mis en place toute l’action ». Nul doute que Mike Bibby a dû apprécier…