Jimmy Butler dévoile son cinq des joueurs les plus coriaces à défendre

Il n’a jamais été élu défenseur de l’année, mais ses quatre sélections parmi les meilleures équipes défensives de la ligue suffisent à rappeler que Jimmy Butler est un teigneux reconnu dans le domaine. Pour The Players’ Tribune, il rappelle n’avoir peur de personne au moment de défendre : « Qu’un joueur tourne à 40 points par match ou qu’il soit censé être le meilleur joueur du monde, je m’en fiche. Je suis ici pour batailler chaque soir. »

Dans son article, il s’attarde ainsi sur ses plus grandes « batailles » avec les cinq joueurs les plus coriaces sur lesquels il a dû défendre. Le premier cité s’appelle tout simplement LeBron James. L’actuel joueur du Heat aurait voulu mettre en avant d’autres noms, mais il dit ne simplement pas pouvoir faire l’impasse sur l’ailier des Lakers.

Pour Jimmy Butler, son homologue est « toujours le joueur le plus complet de la ligue », le parfait alliage entre « vitesse, force et explosivité », capable de tout bien faire sur le terrain : « Tout ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. » « Il cherche en permanence à impliquer les autres. […] Et puis quand c’est le moment de gagner le match et d’être LeBron, il enfile miraculeusement sa cape et BAM ! Match terminé. »

Les dribbles de Kyrie Irving, la longueur de Kevin Durant

Un ancien coéquipier de ce dernier est cité en second : Kyrie Irving, « probablement l’un de mes joueurs préférés à regarder ». Chez lui, ce sont logiquement les qualités de dribble qui sont vantées et sur sa façon qu’il a de « jouer » avec ses adversaires. « C’est comme s’il allait te battre mais plutôt que d’aller marquer, il va reprendre ses dribbles du genre ‘Non, non, non. Pas déjà. Je n’en ai pas fini. J’ai quelque chose d’autre pour toi’ », décrit Jimmy Butler.

Il qualifie ces numéros de dribble « d’irrespectueux » et termine : « Kyrie compte vraiment parmi les joueurs les plus inarrêtables de la ligue aujourd’hui. » Puis vient le nouveau coéquipier de Kyrie Irving chez les Nets : un certain Kevin Durant.

Chez lui, c’est sa folle envergure qui impressionne. Jimmy Butler, qui n’a pas souvenir d’énormément de leurs duels, estime que « KD » trouvera toujours un moyen de shooter au-dessus de son défenseur. L’ancien des 76ers se souvient avoir observé, depuis le banc des Bulls quand il était rookie, le Kevin Durant du Thunder.

« Le plus impressionnant était sa façon de dicter le tempo durant toute la rencontre. Tous ses adversaires étaient à sa merci. […] C’est vraiment ridicule. Le fait de shooter comme il peut le faire, avoir cette vitesse sur le parquet, dribbler comme un meneur et finir au cercle avec ses qualités athlétiques… et tout ça en mesurant sept pieds (2,13 mètres) ? C’est l’équivalent d’un code secret qui permet de tricher. »

Les shooteurs fous Stephen Curry et James Harden

Les filiations se poursuivent avec le quatrième homme mentionné, ancien coéquipier de Kevin Durant aux Warriors : Stephen Curry. Le shooteur fou capable « d’envoyer, et de rentrer, des tirs de partout ». Pour Jimmy Butler, le double MVP n’est pas dans l’abus du tir mais plutôt dans une logique « hyper calculée. Parfois, il passe à peine la ligne médiane et envoie. Pour n’importe qui d’autre dans la ligue, c’est un mauvais tir. Mais pour lui, c’est un bon tir. La routine. »

Le dernier cité est un autre furieux du tir longue distance et actuel meilleur scoreur de la ligue : James Harden, évidemment. L’homme capable « d’inventer une nouvelle merde durant l’intersaison où il shoote à reculons sur un pied décalé… Bientôt, il shootera en faisant l’équilibre sur les mains et sera foutu de le mettre. »

Pour Jimmy Butler, ce fameux « step back » génère tout le jeu offensif du barbu : « Certains disent qu’il y a marcher. Je dis que si les arbitres ne sifflent pas, je suis pour. Il faut trouver un moyen de l’arrêter, marcher ou non. […] Si tu lui donnes trop d’espace, il va le prendre et sans doute le mettre. Si tu es trop près de lui, il va soit se pencher vers toi pour obtenir la faute ou te passer pour aller au cercle. »

Un joli casse-tête pour les défenses. D’ailleurs si vous demandez à Jimmy Butler quel est le joueur le plus inarrêtable aujourd’hui dans la ligue, il ne vote ni LeBron James ni Kevin Durant en bonne santé, mais bien James Harden…