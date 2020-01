Detroit prépare déjà l’après-Andre Drummond

Finir les matches sans Andre Drummond va devenir une habitude pour les Pistons. Le pivot, est au centre de nombreuses rumeurs d’échange depuis une dizaine de jours et les deux derniers matchs ont été pénibles pour lui.

Contre les Bulls, il a été bêtement expulsé en début de troisième quart-temps, ce qui n’est pas dans ses habitudes (seulement cinq expulsions depuis le début de sa carrière), puis contre les Pelicans, il a carrément été mis au frais pour les vingt dernières minutes du match ! Même s’il s’en défend, Dwane Casey peut difficilement cacher qu’il commence à imaginer la vie sans son pivot. Exactement comme les Pelicans la saison passée avec Anthony Davis, même si la situation est bien moins conflictuelle.

« Il n’y a pas de message envoyé à quiconque », assure le coach sur le site officiel. « Le message, c’est que les joueurs sur le parquet en fin de match ont joué dur. Ils ont gagné le droit de disputer la fin de rencontre, en jouant comme s’ils étaient dos au mur. On veut être une équipe qui joue dur et ces joueurs ont vraiment tout donné. »

Donner du temps de jeu aux jeunes

Certes, et c’est sans doute lié aussi à la performance d’Andre Drummond, qui n’a pas été très bon en première période, régulièrement dominé par Jahlil Okafor. Dwane Casey a donc décidé d’envoyer un groupe de jeunes composé de Sekou Doumbouya, Christian Wood, Svi Mykhailiuk et Bruce Brown pour aider les anciens Derrick Rose et Langston Galloway à arracher une éventuelle victoire face aux Pelicans. Ils vont réussir à revenir, en comblant un écart de 16 points, pour aller en prolongation, mais s’inclineront finalement après 53 minutes.

L’opération et l’absence de Blake Griffin et un Andre Drummond en partance, qui pourrait bien avoir la tête ailleurs en ce moment, obligent les Pistons à jouer la carte jeune. Avec 5.5 victoires de retard sur la huitième place à l’Est, les playoffs s’éloignent de plus en plus. Mais la seconde partie de saison peut être intéressante pour l’avenir. Les récentes sorties de Sekou Doumbouya en sont un exemple.

Les Pistons espèrent toucher du bois

Voilà pourquoi, toujours dans cette logique de reconstruction et de rajeunissement, les dirigeants pensent également à prolonger Christian Wood. Conservé pour la fin de saison et bon contre les Pelicans, notamment face à Jahlil Okafor qu’Andre Drummond n’avait pas su contenir, l’intérieur est une bonne pioche cette saison.

Certes, il est encore très irrégulier, mais il ne manque pas d’énergie et son talent lui permet sur certaines séquences de réaliser de belles prestations offensives.

« Les dirigeants m’ont dit qu’ils étaient contents de m’avoir. Et Ed Stefanski (le président de la franchise) m’a confirmé qu’il voulait essayer de me garder la saison prochaine », racontait-il après la défaite contre les Bulls. « On verra bien mais ce sera compliqué car les 29 autres équipes me voient. »

Libre en juillet, Christian Wood (9.7 points et 5.3 rebonds en 17 minutes) va sans doute intéresser plusieurs équipes et les Pistons pourront lui proposer un contrat autour de 10 millions de dollars la saison, sur au moins deux ans.

De quoi enfin bien s’installer en NBA, pour cet intérieur qui n’a cessé de faire des voyages entre la G-League et des piges en NBA ? « Je ne fais pas attention à ces choses-là », a-t-il déclaré sur le salaire qu’il pourrait toucher en restant à Detroit. « Je veux juste jouer, et j’ai de la chance car j’ai un bon coach et de bons dirigeants qui m’apprécient. Je suis heureux ici. »

Et pourquoi pas rester sur le long terme et l’imaginer titulaire aux côtés de Blake Griffin la saison prochaine ?