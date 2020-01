Naz Reid confirme sa montée en puissance avec une soirée record

À part pour quelques apparitions au mois de décembre, Naz Reid s’était fait plutôt discret en NBA depuis la signature de son « two-way contract » avec Minnesota en juillet dernier. Non drafté à sa sortie de LSU (après une saison seulement), il est sorti de sa coquille dans la défaite face à Oklahoma City hier soir.

Le pivot rookie a effectivement réussi le meilleur match de sa jeune carrière, avec 20 points à 7/13 aux tirs dont 4/8 à 3-points. A cheval sur la fin du troisième et le début du uqatrième quart, il a même marqué 15 points de suite pour les Wolves ! En deuxième mi-temps, il a été carrément brillant avec 7/11 aux tirs dont 4/7 derrière l’arc.

Avec ses 18 points, 10 rebonds et 3 passes de moyenne en 16 apparitions en G-League, Naz Reid a attrapé le train de la NBA en route. Et le garçon natif du New Jersey s’adapte plutôt bien à la Grande Ligue. Cette performance suit une vraie montée en puissance en janvier. Dans le moule de son coéquipier Karl-Anthony Towns en cela qu’il peut aussi s’écarter pour tirer de loin, Naz Reid est encore un peu brut de décoffrage (à 2m06 et 120 kg). Défensivement, il y a par exemple encore beaucoup de pain sur la planche pour gagner en mobilité et réactivité.

Auteur de 14 points et 7 rebonds durant sa seule saison en NCAA à Bâton Rouge, Naz Reid a encore un tas de choses à apprendre sur la NBA. Mais, à 20 ans seulement, le pivot a un potentiel certain dans une ligue de shooteurs.