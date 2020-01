LeBron James et Dwight Howard s’éclatent face aux Cavs

Ces derniers temps, au Staples Center, les Lakers nous ont habitués à démarrer très fort leurs rencontres avant de se reposer un peu trop sur leurs lauriers. Cette nuit, ils ont fait l’inverse. Le gros écart final ferait presque oublier leur première période poussive, durant laquelle les Cavaliers vont faire jeu égal. Malheureusement pour ces derniers, ils n’ont pas la profondeur de l’effectif des Lakers. Et ils n’ont plus « l’arme atomique » LeBron James.

Cleveland résiste une mi-temps

Ses anciens compagnons de route en finale NBA, Kevin Love et Tristan Thompson, font pourtant une belle impression durant ces 24 premières minutes. Actifs au rebond tous les deux, ils alimentent la marque chacun dans leur style : le premier en périphérie, le second plus près du cercle. Avec une paire Sexton – Garland également dynamique offensivement, et un Cedi Osman en mode artilleur de loin, les visiteurs vont s’offrir jusqu’à 14 unités d’avance dans le second quart-temps (23-37).

C’est à partir d’ici que les choses se compliquent. Alex Caruso sonne la révolte en servant Danny Green ou Dwight Howard, et en affichant sa propreté au tir. LeBron James l’accompagne avec un « drive » main gauche pour inscrire, en cette fin de première période, seulement ses 5e et 6e points. Mais la machine californienne est lancée.

Revenue à la hauteur de leurs adversaires à la pause (47-48), elle continue de hausser le ton en défense, Danny Green en tête, pour bénéficier de paniers faciles. Les Lakers provoquent ainsi 19 pertes de balle alors qu’eux, prennent un maximum soin du cuir (9 « turnovers »). Kevin Love, pris à deux voire trois au poste, disparait progressivement de la circulation, tandis que Darius Garland montre de bons moves pour accéder au cercle.

Inarrêtable James

Mais son équipe perd trop de ballons et concède un 13-0. Les visiteurs peinent à contenir les pénétrations adverses, celles de Kentavious Caldwell-Pope notamment, et à protéger leur cercle. Comme depuis le début de la saison, « KCP » se régale pour mettre sur orbite son pivot, Dwight Howard. Sur un tir primé dans les dernières secondes d’Alex Caruso, les Lakers regagnent leur banc avec une avance confortable (84-70).

La suite ? Une boucherie. Dwight Howard se transforme un peu plus en machine à rebonds et à dunks. Et LeBron James décide de prendre le match à son compte. Étonnamment défendu par Tristan Thompson, l’ailier se fait un malin plaisir à le dépasser avec ses « drives » ou dans ses courses pour s’offrir des « catch-and-shoot ». N’hésitant même pas à envoyer un tir à 9 mètres (manqué), le Laker inscrit quasiment 14 points de suite avant de sortir sous l’ovation du Staples. « KCP », Troy Daniels et même Dwight Howard n’ont plus qu’à achever les Cavs à 3-points pour alimenter l’effrayant écart de la seconde période (81-51)…

Neuvième victoire de suite pour les Lakers (33 victoires – 7 défaites) qui accueillent le Magic mercredi. Les Cavs (12 victoires – 28 défaites) poursuivent leur « road trip » chez les Clippers la nuit prochaine.