À la tête de la sélection grecque, Rick Pitino veut donner la priorité aux shooteurs

« Je sais qu’on doit franchir une grosse montagne mais j’en rêve, et je ne suis pas Grec. » Le « rêve » de Rick Pitino, c’est de participer aux Jeux olympiques, avec la sélection grecque donc, dont il vient de prendre la tête. La « montagne » à laquelle le coach fait référence, c’est le TQO du 23 au 28 juin prochain, au Canada. Pour obtenir son sésame olympique, la Grèce devra se défaire de la Chine, la Turquie, la République tchèque et l’Uruguay.

Et surtout les locaux de l’étape, les Canadiens. « Je pense que faire face au Canada est un énorme défi, » juge le stratège sur Eurohoops, également passé par la sélection de Porto-Rico. « Cela se joue au Canada mais j’ai suffisamment d’expérience dans l’équipe pour faire la différence. Je n’ai peut-être pas les qualités athlétiques ou de « shooting » (dans l’effectif) mais nous aurons une belle expérience avec les joueurs qu’on va sélectionner. Et c’est ce que je vais regarder le plus. »

Ça, ainsi que faire le plein de shooteurs. Car Rick Pinito en est convaincu : si la Grèce n’a pas remporté la dernière Coupe du monde, c’est précisément pour cette raison : « Ils n’avaient pas de shooteurs. » Sous-entendu, pour entourer Giannis Antetokounmpo, comme les Bucks le font.

Alors pour éviter de finir avec 33.6% de réussite à 3-points (l’adresse des Grecs en Chine), Rick Pitino va sélectionner intelligent : « En l’état, j’ai une équipe nationale qui ne peut pas aller aux Jeux olympiques à moins que j’assemble des shooteurs ensemble. Donc j’aurais peut-être à prendre moins de talent pour prendre des shooteurs. Si un intérieur est moins talentueux mais peut shooter, il fera probablement partie de l’équipe. »

Le sélectionneur en profite par ailleurs pour réclamer moins d’hésitation chez Nick Calathes, son meneur avec le Panathinaikos, qui n’affiche qu’un faiblard 29% de loin eu EuroLeague. Quant à Giannis Antetokounmpo, qui devrait devoir faire l’impasse sur le TQO avec les playoffs en NBA, Rick Pitino est persuadé qu’il deviendra un « très bon shooteur à 3-points avec le temps ». Ses progrès actuels semblent lui donner raison.

« Pour une période d’environ deux mois, je vais devenir Grec, » reprend le coach, qui se projette déjà sur une qualification olympique donc. « Ce sera quelque chose de bien plus fort que ce que j’ai connu, parce que tu joues pour un pays. Il n’y a pas de Panathinaikos, d’Olympiacos, de PAOK ou d’AEK. » Une énumération pour évacuer les tensions liées à son nouveau poste, qui lui offre une double casquette avec le Pana loin de faire l’unanimité.