Giannis Antetokounmpo : « Je suis suffisamment à l’aise pour tirer mais je dois encore m’améliorer »

Pour la 18e fois cette saison, Giannis Antetokounmpo a réussi plus d’un tir à 3-points dans un match. Dans l’antre des Blazers, qui est très loin d’être la citadelle imprenable de ces dernières saisons, le MVP régnant a bouclé la partie à 32 points, 17 rebonds, 6 passes et donc un 2/4 à 3-points.

De plus en plus à l’aise dans l’exercice, il a tout de même lâché un vilain sous-marin qui a fait airball, comme ça lui arrive souvent. Mais la tendance forte reste à la hausse pour le « Greek Freak ».

Dernier sorti de la douche, avec son inséparable frère Thanasis, Giannis Antetokounmpo a réagi à cette nouvelle victoire pour clore un road trip réussi (3 victoires – 1 défaite). Il a également fait le point sur la belle saison des Bucks qui ont désormais une cible dans le dos à chacune de leur sortie.

« On prend du plaisir cette saison »

Giannis, vous avez bien débuté ce match et vous vous êtes rendu ce match facile, comment avez-vous trouvé l’effort de votre équipe [hier] soir ?

On produit du bon basket. On prend du plaisir cette saison. Les gars sont de plus en plus à l’aise et on prend du plaisir. Tant qu’on joue dur, qu’on joue ensemble et qu’on prend du plaisir, il nous arrivera de bonnes choses.

Votre road trip à l’Ouest a été très suivi par les médias avec votre statut de n°1 de la Ligue, comment faites-vous pour gérer cette couverture médiatique ?

J’essaie vraiment de ne pas y penser. Parfois, il faut savoir se sortir du jeu médiatique et ne pas y prêter trop d’attention. Je pense que j’arrive bien, comme l’équipe, à me concentrer sur nos objectifs. On doit simplement jouer du bon basket.

Face à Portland, vous avez réussi à maîtriser le match de bout en bout, quels sont les points positifs d’une telle victoire ?

Tout le monde est bien entré dans le match. On a joué dur. Je suis content car en back-to-back, on peut souvent avoir du mal à se lancer mais on a tout de suite réussi à trouver notre jeu de relance en jouant dur, en rentrant nos tirs et en défendant très bien. Ce n’est jamais facile de jouer contre Damian Lillard et CJ McCollum. Mais on a été haut sur les sorties d’écrans, les gars ont réussi à bien permuter en défense et on leur a rendu la tâche difficile. Je suis très satisfait de la performance de l’équipe.

Individuellement, vous avez donné le ton avec un début de match agressif…

Habituellement, quand je ne suis pas bon le match précédent, je suis plus agressif le match suivant. J’ai toujours été comme ça, depuis que j’ai commencé le basket. Et c’est ce que j’ai fait [hier] soir.

« On est encore en chasse »

En tant que meilleure équipe de la NBA, vous êtes dans la position du chassé. En quoi est-ce différent de celle du chasseur, comme les années précédentes ?

On est encore en chasse ! Nos adversaires vont évidemment jouer très dur contre nous. Mais en fin de compte, on doit garder la mentalité du chasseur. C’est ce qu’on fait avec 35 victoires et 6 défaites. À part pour la défaite contre San Antonio, on était dans le match jusqu’au bout. On est content de notre attitude et on doit continuer comme ça, continuer à s’améliorer et continuer à avoir confiance les uns en les autres.

Votre « road trip » a justement commencé sur des matchs difficiles et vous finissez fort avec une de vos meilleures prestations, que cela vous inspire-t-il sur le potentiel de cette équipe ?

Ça en dit long, c’est sûr. Il y aura forcément des moments où on jouera moins bien car c’est la NBA. Il y aura toujours des hauts et des bas mais on doit simplement avoir plus de hauts. On a réussi un de nos meilleurs matchs de la saison [hier] soir, donc on doit continuer comme ça car on ne peut pas s’en satisfaire. On retourne à la maison pour jouer les Knicks et on doit faire le travail et produire du bon basket.

C’est votre 18e match avec plusieurs tirs à 3-points réussis, quel est votre niveau de confiance sur ce tir de loin ?

Je dois encore travailler et m’améliorer. Je suis suffisamment à l’aise pour tirer mais je dois encore m’améliorer.

Khris Middleton termine à 30 points à 11/17 aux tirs, il est en forme depuis son retour de blessure, comment trouvez-vous votre coéquipier ?

Il joue très bien en ce moment, il est incroyable. Je joue avec lui depuis sept ans maintenant et en général, à cette période de la saison, il est phénoménal. Je crois que ça se vérifie encore en ce moment. On doit le trouver encore davantage en attaque, il rentre ses tirs et il déborde ses défenseurs sur le dribble. Il est patient et il trouve des tirs ouverts pour ses coéquipiers.

Propos recueillis à Portland