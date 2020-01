Jayson Tatum explose l’équipe C des Pelicans

Vainqueurs la veille à New York, les Pelicans débarquent à Boston sans Zion Williamson évidemment, mais aussi J.J. Redick, Jrue Holiday et Derrick Favors. Autant dire que ça sent la correction… Mais le début de match est équilibré avec un Jaxson Hayes qui pose de gros problèmes aux Celtics par ses qualités athlétiques mais aussi sa capacité à jouer dans le dos de la défense. C’est Kemba Walker qui est le premier à frapper côté Boston, et son 3-points donne sept points d’avance (14-7). Hayes lui répond sur un dunk, déjà son 3e, Brandon Ingram et Josh Hart sanctionnent de loin et les Pelicans restent au contact (20-18).

Il faut attendre les premiers changements pour que Boston lâche les chevaux. Les Pelicans n’ont pas de banc, et les Celtics déroulent. C’est un festival de beau jeu avec de l’extra-passe à foison. En trois minutes, les hommes de Brad Stevens plantent un 15-0, et les Pelicans sont déjà dans les cordes : 41-24 à la fin du quart-temps.

Le festival Tatum

Boston ne lâche pas le pied de l’accélérateur et c’est Walker qui enflamme la salle avec ses tours de passe-passe. Certes, c’est l’équipe C de New Orleans en face mais Boston produit du très beau basket. L’écart atteint rapidement les 20 points (48-28) et on commence à se régaler du duel Jayson Tatum – Brandon Ingram. Face à face, deux des meilleurs jeunes ailiers de la NBA, et l’ancien Laker parvient à réduire l’écart avec une belle variété de moves. Les Pelicans remportent ce 2e quart-temps, même si Boston compte encore 15 points de retard (62-47).

Au retour des vestiaires, Tatum se fâche, et il reçoit le soutien d’un Gordon Hayward très en jambes, que ce soit prendre les intervalles sur jeu placé ou dunker sur contre-attaque. Les Celtics reprennent rapidement 20 points d’avance, et Walker punit la défense adverse avec un 3-points (80-54). Hayes fait encore du beau boulot sous les panneaux mais Tatum est en état de grâce. Il lance un 10-0 qui donne 35 points (106-71).

Le match est plié, et Tatum en profite pour aller chercher son record en carrière. Les Pelicans essaient plusieurs défenseurs, mais il les déborde par son premier pas et sa finition près du cercle. A l’arrivée, il plante 41 points et Boston s’impose de 35 points (140-105).