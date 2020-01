Joel Embiid absent, Ben Simmons davantage utilisé comme pivot ?

Brett Brown n’est pas un grand adepte du pick-and-roll et les Sixers l’utilisent donc assez peu. Avec 16.7% des shoots qui en sont issus, Philadelphie est en effet à l’avant-dernière place de la ligue en termes d’utilisation. Ironiquement, seuls les Rockets (15.4%) l’utilisent moins, alors que Mike D’Antoni l’a pourtant popularisé…

Mais face aux difficultés de son équipe, le coach est petit à petit en train de faire évoluer les choses. Notamment en utilisant Ben Simmons en poseur d’écrans capable de glisser vers le cercle, comme il l’avait fait pour piéger les Nets lors des derniers playoffs. Et comme il l’a de nouveau fait face aux Rockets, il y a quelques jours.

Ainsi, alors qu’il n’avait jamais été utilisé comme poseur d’écran sur le pick-and-roll dans sa première saison, l’Australien l’avait été 17 fois en 79 matchs l’an passé. Et déjà 17 fois en 37 matchs cette saison.

Avec la blessure de Joel Embiid, Ben Simmons pourrait d’ailleurs être davantage placé dans ce schéma de jeu.

« C’est quelque chose qu’on voulait essayer, je voulais essayer Ben comme pivot, on l’a fait, et je pense que vous le reverrez »

« J’ai toujours été curieux de voir à quoi cela pouvait ressembler et on a vu au cours des trois dernières semaines que je l’ai mis dans beaucoup d’actions avec écran, en tant que poseur d’écran, et on peut voir qu’il « roule » vers le cercle avec dynamisme », apprécie Brett Brown. « Il peut recevoir des passes lobées, des passes à terre, il peut trouver des gars dans les coins et donc dans ce schéma, si vous mettez des shooteurs autour de lui et quelqu’un qui peut mettre en place le pick-and-roll, alors appelons-le le pivot. C’est vrai que dans ce schéma, il l’était ».

Avec Josh Richardson chargé de la création avec le ballon, Ben Simmons en poseur d’écrans et trois shooteurs autour, les Sixers ont de quoi proposer quelque chose de particulièrement intéressant, et l’absence de tir extérieur de l’Australien n’est alors plus un problème. Surtout qu’avec ses 2m08, il peut défendre sur des intérieurs adverses, comme il l’a fait face à Daniel Theis et Enes Kanter lors du dernier match face à Boston.

« Je pense que dans l’ensemble, en ce qui concerne le résultat, nous avons bien joué », commente-t-il. « Il y a beaucoup de choses que nous apprenons, mais nous sommes contents de pouvoir utiliser un style de jeu différent. Évidemment, Joel va nous manquer, il est un élément important de cette équipe, mais ce soir était un bon début ».

Brett Brown était également satisfait, et l’idée d’utiliser Ben Simmons comme pivot, aux côtés d’Al Horford, Norvel Pelle et Kyle O’Quinn pour tenir la raquette en l’absence du Camerounais lui plaît.

« Je pensais qu’il a été bon. Je ne sais pas si les chiffres le confirment, mais il était bon. C’est quelque chose qu’on voulait essayer, je voulais essayer Ben comme pivot, on l’a fait, et je pense que vous le reverrez. »