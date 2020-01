Grâce à sa fille, Kobe Bryant a repris le virus de la NBA

Avec un père comme Kobe Bryant, sa fille Gigi ne pouvait être que prise de passion pour le basket. Mais la carrière du paternel s’est terminée au moment où sa fille commençait à arpenter les parquets. Alors que le « Black Mamba » avait dans la foulée vraiment coupé avec le basket et la NBA, c’est la relève qui lui a retransmis le virus.

« Vous savez ce qui est marrant, c’est qu’avant que Gigi se lance dans le basket, je regardais à peine. Mais maintenant qu’elle est dedans, on regarde des matchs tous les soirs », a ainsi confié Kobe Bryant à Matt Barnes et Stephen Jackson dans le podcast « All the Smoke ».

« Elle aime beaucoup regarder Trae Young, elle a beaucoup regardé Luka Doncic »

Kobe Bryant précise que sa fille regarde tous les matchs et lui a même braqué son League Pass ! « Elle regarde tout ».

Lorsqu’on lui demande quels sont les joueurs préférés de Gigi Bryant, papa répond : « Elle aime beaucoup regarder Trae Young, elle a beaucoup regardé Luka Doncic. Elle regarde aussi James Harden, Russell Westbrook, LeBron…. »

Les mêmes joueurs que Kobe Bryant regarderait aujourd’hui, souligne Matt Barnes, ce que l’intéressé confirme. « Il y a tellement de jeunes joueurs talentueux, c’est fou », précise-t-il.

Et ce qui devait arriver arriva, Gigi, 13 ans, a réussi a embrigader son père au Staples Center pour voir quelques matchs… contre les Hawks de Trae Young et les Mavericks de Luka Doncic, forcément ! Deux joueurs avec qui elle a posé à la fin de la rencontre, Kobe Bryant se muant ainsi en paparazzi pour le plus grand plaisir de sa fille.

« C’était la première fois que je regardais le match à travers ses yeux »

Voir Kobe Bryant au Staples Center n’était pas courant. C’était même une première pour lui alors qu’il n’avait plus remis un pied dans l’enceinte californienne depuis le 18 décembre 2017, à l’occasion d »un événement particulier.

« Quand je l’ai emmenée au match des Lakers, c’était le premier match auquel je suis allé depuis le retrait de mon maillot. On s’est vraiment amusés parce que c’était la première fois que je regardais le match à travers ses yeux. Je n’étais pas assis là en tant qu’athlète ou joueur ou quelque chose du genre. C’était pour elle et elle a passé un super moment ». Juste un père qui parle du basket avec sa fille, donc. Avec peut-être quelques anecdotes en plus.