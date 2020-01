Concours à 3-points : Davis Bertans ne veut pas faire campagne, les Wizards s’en occupent

Alors qu’il a le 10e pourcentage à trois-points (43.4%) avec le 9e volume de tirs extérieurs par match (8.6 par rencontre, en fait le 6e de la ligue rapporté sur 100 possessions), Davis Bertans impressionne , au point d’être dans le viseur d’une bonne partie des candidats au titre.

Pas de campagne

À l’approche du All-Star Weekend, l’ailier fait donc partie des candidats les plus légitimes au concours à 3-points, auquel il n’a jamais participé. Snobé la saison passée malgré la campagne des Spurs, il trouve cette fois du soutien du côté de ses coéquipiers et du staff de Washington, en premier lieu Jordan McRae, qui l’a publiquement soutenu sur Twitter et qui affirme avoir déjà vu Davis Bertans enchainer 50 tirs primés consécutifs à l’entraînement.

« Le concours à 3-points devrait réunir les meilleurs shooteurs, » lance l’arrière. « J’ai vu qu’ils commençaient à discuter des invitations du concours de dunk donc je veux commencer tôt pour envoyer mon gars là-bas. »

Un soutien qu’apprécie le Letton, même s’il a refusé la proposition d’une campagne officielle des communicants des Wizards. Le joueur estime qu’il faut laisser le terrain parler pour lui : « Je veux faire le concours à 3-points mais je pense que ce ne devrait pas être en rapport avec ceux qui font campagne ou non. Vous devriez juste prendre les meilleurs shooteurs de la ligue, c’est tout. Je pense en avoir fait assez de mon côté pour y être. S’ils ne me choisissent pas car je ne fais pas de promotion, qu’il en soit ainsi. »

Le favori, selon Scott Brooks

Avec dix places pour le concours, l’ancien Spur a néanmoins toutes ses chances de disputer le premier concours à 3-points NBA de sa carrière. Celui que l’on voyait souffrir sous les ordres de Dusko Vujosevic à Belgrade lors de l’émission « Intérieur Sport » consacré à Leo Westermann (à partir de la 14e minute) peut également compter sur son coach Scott Brooks pour le soutenir.

D’après l’ancien entraîneur du Thunder, Davis Bertans serait même le favori s’il est sélectionné, autant pour sa mécanique de tir que pour… sa vie nocturne paisible.

« Je pense qu’il le gagne, » assure Scott Brooks. « En effet, il enchaine sans effort et je pense que [ce concours] est aussi une histoire d’énergie. Je pense qu’il est aussi bon shooteur que tous ceux que j’ai pu voir, il a la distance et il ne saute pas haut sur son tir en suspension. Vous savez quoi ? Il va probablement rester à l’hôtel la veille. J’ai coaché deux All-Star Games et il y a beaucoup ‘d’activités’. L’équipe la plus reposée gagne généralement. »