Monty Williams lassé de répéter les mêmes choses

Il n’avait visiblement pas envie de voir ce match glisser entre les mains de ses joueurs. Monty Williams n’a pas attendu plus de 82 secondes pour dégainer un premier temps-mort, alors que la maison était loin d’être en feu (cinq partout au score). Mais il n’était pas satisfait de l’attitude de ses joueurs.

L’effet fut positif puisque les Suns étaient devant après le premier quart-temps. Mais au fil des minutes, les Grizzlies vont prendre les commandes et clairement dominer les débats. Au point de remporter largement le troisième quart-temps (34-20) et de prendre 19 points d’avance. Certes, il y aura une réaction en dernier acte, mais pas de victoire.

« Tant qu’on n’aura pas appris à être régulier, on continuera de vivre des soirées comme celles-ci », regrette et prévient le coach des Suns dans l’Arizona Central, qui ne va pas s’étendre en conférence de presse et bien insister sur ce point. « C’est comme ça. Tant qu’on n’apprend pas, qu’on ne suit pas les consignes, on jouera bien un soir, puis mal le lendemain. Bon un soir, mauvais l’autre, etc. Voilà, merci. »

Un calendrier clément

La frustration est logique. Phoenix restait sur une victoire contre New York et le duel face à Memphis à la maison était une belle occasion de se rapprocher du Top 8. Finalement, ce sont Ja Morant et sa bande qui sont désormais aux portes du Top 8. C’est donc une opportunité en or qui vient de passer sous le nez de Rick Rubio et consort.

« On n’était pas concentré », assure le meneur. « En tant que vétéran, je dois être meilleur dans ce domaine. Je dois trouver une façon d’installer à nouveau une certaine concentration et pas seulement se focaliser sur nos shoots, mais aussi sur notre exécution offensive. Notre attaque était en panne, ça ne peut pas arriver. »

Avec trois victoires sur les cinq derniers matches et un calendrier à venir assez clément sur les dix prochains jours (Sacramento, Orlando et Charlotte à domicile, Atlanta et New York à l’extérieur), les joueurs et Monty Williams auront le temps de redresser la barre. Mais il faut absolument éviter ce genre de faux pas puisque les équipes entre les 8e et 14e places se tiennent dans un mouchoir de poche dans la conférence Ouest…