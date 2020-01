On leur promettait une saison à 10, voire 15 victoires, et voilà que Memphis se retrouve 9e de la conférence Ouest avec déjà 15 victoires, dont deux ce week-end remportées sur les parquets des Clippers et des Suns. Après avoir collé 140 points aux coéquipiers de Kawhi Leonard, les hommes de Taylor Jenkins ont remis le couvert en plantant 121 points aux Suns. Point commun à ses deux victoires : les 18 réussites à 3-points.

« On est une jeune équipe, et on construit cette équipe pour les cinq ou dix prochaines années » explique Dillon Brooks, auteur d’un 11 sur 20 à 3-points ce week-end. « C’est bien de prendre ces matches car on va en vivre beaucoup des comme ça. Au début de la saison, lorsqu’on était dans une situation difficile, on perdait. Ça prouve qu’on progresse désormais. »

Ce qu’il appelle « une situation difficile », ce sont des passages à vide. Comme face aux Clippers, les Grizzlies ont gâché de grosses avances, mais comme face aux Clippers, ils ont réussi à relancer la machine dans le money time.

« Nous n’avons qu’un objectif et le même état d’esprit »

« C’était un peu flippant en fin de 4e quart-temps, mais on a trouvé un moyen de rester dans nos systèmes malgré leur pression, et on a réussi des stops importants en fin de match » apprécie Taylor Jenkins, qui retient aussi l’altruisme de ses joueurs. « C’est ce dont je continue de parler, l’altruisme, avec ces 31 passes. Évidemment, les gars shootent bien, mais lorsqu’on fait circuler la balle et qu’on assure notre base défensive, c’est énorme. »

Moins en vue que la veille face aux Clippers, Ja Morant est le « franchise player » dont avait besoin de l’équipe. Il incarne cette jeunesse culottée, ambitieuse mais aussi mature. Lorsque les Suns ont réalisé leur comeback, il a su mettre la balle sous le bras. Il a su servir dans le timing ses coéquipiers. « On est une équipe qui se bat tous les soirs, qui joue de manière altruiste et collective. Nous n’avons qu’un objectif et le même état d’esprit » résume le meilleur rookie de cette première partie de saison.

Sous les panneaux, Jaren Jackson Jr. continue d’être au four et au moulin, et sa complémentarité avec Jonas Valanciunas saute aux yeux. Les deux peuvent s’écarter, mais peuvent aussi jouer dos au panier. Prolongé cet été, le Lituanien n’a pas les qualités de Marc Gasol, mais il pourrait bien être son pendant dans cette jeune équipe. On oublie d’ailleurs qu’il est encore très jeune : 27 ans seulement. « On se donne à fond à chaque seconde » apprécie-t-il. « À chaque fois qu’on pénètre sur le terrain, on se donne à fond. C’est notre mentalité et notre identité. »

Comme quoi, le « Grit & Grind » est toujours bien vivant, et il a même rajeuni d’une dizaine d’années.