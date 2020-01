Les Lakers, une équipe de contres

25.6%. Ce n’est pas le pourcentage de réussite aux tirs des Pistons, non. C’est leur pourcentage de tirs… que les Lakers leur ont contré la nuit passée. Jamais une équipe n’avait connu un tel ratio depuis le début des années 1970 et la prise en compte du contre dans les stats. C’est dire la performance que les Angelenos ont réalisé face à Detroit.

Les Lakers étaient déjà la meilleure équipe de la ligue aux contres cette saison, avec un peu plus de sept unités par match. Sept, soit un de plus que le nombre de contres réalisés par Anthony Davis… à la mi-temps de cette rencontre. Huit contres au total pour « AD », six pour JaVale McGee, encore cinq autres pour Dwight Howard… 20 contres au total, du jamais vu depuis 2001. Ils échouent à une unité du record de franchise qui date de 1982.

« On est une équipe déterminée » résume ainsi JaVale McGee. « On veut tout dunker. On ne laisse personne s’approcher du cercle. On contre. C’est ce qu’on fait« .

« On a simplement essayé de protéger notre raquette, » décrit Anthony Davis. « Lors du dernier match (face aux Pelicans), on a lâché près de 60 points dans la raquette. On n’aime pas ça alors on a essayé de mettre l’accent sur la protection de la raquette ce soir. »

LeBron James : « C’est un sacré luxe »

Exemple, parmi tant d’autres : les deux contres de Dwight Howard subis par Andre Drummond dans le dernier quart-temps pour électriser le Staples Center. « C’était le moment d’essayer de mettre le public dedans, » raconte le pivot remplaçant qui n’a pas hésité à mimer Dikembe Mutombo. « Detroit avait rentré quelques gros tirs, on avait besoin d’une étincelle. AD m’a inspiré en ce sens. »

Leur coach Frank Vogel ne peut ainsi que féliciter sa triplette : « Nos trois grands ont joué un basket exceptionnel. Ils ont pris de soin de protéger notre cercle ce soir. » Comme Anthony Davis, Frank Vogel révèle que son équipe voulait réagir après les nombreux points intérieurs concédés l’autre soir face aux Pelicans. Une partie de la session vidéo d’hier y était d’ailleurs consacrée.

Résultat : après avoir pris 68 points dans leur raquette face aux Pelicans, ils en ont pris moitié moins cette nuit (32). « Ce n’est pas l’équipe n°1 dans ce domaine pour rien, » remarque Derrick Rose. « Ils ont de la longueur mais ça ne va pas changer notre façon de jouer notre jeu. » Une référence aux nombreuses attaques de cercle menées par son équipe, lui le premier, tout de même traduites par 35 lancers-francs obtenus.

« Avoir cette sécurité derrière soi, c’est un sacré luxe », termine LeBron James en citant ses trois intérieurs. « Ce que je veux dire, c’est que c’est un incroyable atout. Dwight, JaVale et AD nous facilitent les choses. »