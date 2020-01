Le patron des Warriors lassé d’entendre parler de la prochaine Draft…

La dernière fois que les Warriors ont drafté dans le Top 10 ? Cela remonte en 2012, avec Harrison Barnes retenu à la 7e position. Occupant actuellement la dernière place de leur conférence, les Californiens ont de bonnes chances de drafter à nouveau aussi haut en juin prochain. Mais cette issue, Joe Lacob a toujours du mal à l’entendre.

« C’est une année difficile, peut-être davantage pour Bob Myers (le GM) et moi, » livre le propriétaire du club. « On est très compétitifs, et je veux toujours gagner. Ce que je déteste le plus, ce sont tous ceux qui viennent me voir et me disent ‘Et bien, vous n’êtes pas contents d’obtenir ce super choix de draft ?’. Ou encore ‘C’est une configuration comme les Spurs il y a 20 ans’ et ça s’est avéré être un énorme tournant pour eux sur le long terme. »

Il est ici référence à la grave blessure de David Robinson, survenue en décembre 1996, après laquelle les Spurs ont dû faire une croix sur leur saison. En terminant parmi les cancres de la ligue cette année-là, les Texans avaient pu récupérer le premier choix de la Draft suivante et mettre la main sur un certain… Tim Duncan.

« Mais vous savez quoi ?, » reprend Joe Lacob, qui avait déjà écarté l’option « tanking » il y a quelques semaines, « je préfère gagner. Je ne crois pas qu’on puisse dépendre de la Draft ou qu’un choix de Draft puisse transformer une franchise. Je préfère gagner et maintenir cette culture de la gagne. Donc ce qui me préoccupe, c’est de ne pas perdre cette culture. Avec Steph (Curry) et Klay (Thompson), j’espère que ce ne sera pas le cas. Mais ça m’agace et c’est une adaptation compliquée pour moi, je n’aime pas nous voir perdre. »

Qu’il se rassure, cela ne devrait pas durer longtemps…