Interview Derrick Rose : « À ce stade de ma carrière, je suis juste content d’être en NBA »

Après huit défaites lors des neuf derniers matchs, Derrick Rose a été déterminant dans la victoire des Pistons face aux Warriors. L’ancien MVP a terminé la rencontre avec 22 points en sortie de banc, mais plus que son scoring c’est sa capacité à gérer l’équipe qui a poussé Dwane Casey à le titulariser en seconde mi-temps. Le meneur a permis à Detroit de faire le trou, avant de repousser le retour des Warriors en début de dernier quart-temps.

Après la rencontre, la légende de Chicago est revenue avec nous sur sa première partie de saison.

Comment appréhendez-vous ce rôle de sixième homme à ce stade de votre carrière ?

Je pense que c’est un rôle qui me permet d’être performant et je suis prêt à faire tout ce que le staff me demande pour que notre équipe puisse gagner. Ce soir, par exemple, le coach m’a fait débuter la deuxième mi-temps pour s’assurer de revenir sur le terrain avec de bonnes intentions. Donc peu importe la situation, j’essaie de m’adapter pour aider l’équipe du mieux possible.

Avez-vous eu besoin d’un temps d’adaptation en début de saison en arrivant dans une nouvelle équipe pour savoir quand attaquer et quand gérer. Et êtes-vous plus à l’aise maintenant que nous sommes presque à la mi-saison ?

En arrivant, je ne voulais surtout pas marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit. C’est juste ma personnalité et ça a permis à tout le monde d’avoir une période de transition plus sereine. Et puis la communication avec le coach et avec mes coéquipiers a été déterminante pour que je puisse jouer mon jeu tout en restant au service du collectif.

« Ça a toujours été mon identité d’attaquer le cercle »

Vous attaquez plus le cercle cette saison que lors des deux dernières, y a-t-il une raison particulière ou est-ce simplement votre rôle dans ce nouveau contexte ?

Pour l’instant, l’accès au cercle est assez ouvert donc je lis juste la défense. Si mon vis-à-vis se met à reculer ou s’il passe sous les écrans alors je shooterai plus de loin. Mais vu la façon avec laquelle les défenses me jouent cette année, la pénétration est vraiment ouverte et ça a toujours été mon identité d’attaquer le cercle et de mettre la pression sur la défense.

Avec le succès que vous avez eu cette saison, le trophée de meilleur sixième homme est-il dans un coin de votre tête ?

Non, non, surtout que nous avons perdu beaucoup de matchs récemment donc c’est difficile d’avoir de telles attentes. Donc c’est dur d’y penser.

Vous êtes quatrième chez les arrières à l’Est au premier retour des votes pour le All-Star Game. Quelle est votre réaction au fait que vous continuez de recevoir beaucoup le soutien des fans ?

Oh je ne le savais même pas ! Je n’y prête pas vraiment attention mais j’apprécie vraiment de recevoir le soutien des fans malgré les hauts et les bas de ma carrière. Avec tout ce que j’ai dû traverser, c’est difficile de penser au vote pour le All-Star Game ou même espérer être All-Star. À ce stade de ma carrière, je suis juste content d’être en NBA.

Propos recueillis à San Francisco.