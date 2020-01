Carmelo Anthony également chez lui à Washington

Avec 16 points à 7/9 aux tirs, 6 rebonds et la victoire, Carmelo Anthony n’a pas fait de sentiment face aux Wizards.

« Ce sera toujours un endroit spécial »

Pour autant, l’ailier des Blazers n’était pas dénué d’émotions pour ce retour à Washington, lui qui a grandi à Baltimore. Au cours de ce match, il a pu mesurer à quel point il était toujours populaire, régulièrement applaudi par le public local, comme il le fut il y a peu au Madison Square Garden.

« J’ai déjà été de l’autre côté, où ce ne sont pas des applaudissements mais des huées, se souvient-il en discutant avec The Athletic. J’apprécie ça. Je l’accepte, je le chéris. Je prends ces moments. J’essaye d’apprécier tous ces moments, le fait d’aller dans toutes ces salles. Je pense que la majeure partie du temps, c’est plus profond que le basket, quand il s’agit des fans et moi, de ce soutien. C’est la maison. Il y aura toujours ce lien ici. Les amis, la famille, l’amour des gens de DC, du Maryland et de Baltimore. Ce sera toujours un endroit spécial. »

D’ailleurs, l’ancien du lycée catholique de Towson dans le Maryland a réfléchi à l’idée de revenir jouer près de chez lui, lorsqu’aucune franchise ne comptait sur ses services mais Washington n’a pas daigné faire appel à lui.

« Pendant le courant de l’année, je me suis demandé : ‘Pourquoi ne pas essayer de jouer avec eux ? Pourquoi ne pas se rapprocher de la maison ?’ Vous savez, toutes ces choses rentrent en jeu. C’était à peu près le seul moment où j’y ai pensé. S’ils avaient appelé, j’étais prêt. »