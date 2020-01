Le Madison Square Garden n’a pas oublié Carmelo Anthony

Les circonstances du premier retour de Carmelo Anthony au Madison Square Garden, en décembre 2017, était bien différentes du deuxième, pour ce 1er janvier 2020. À l’époque, il venait de rejoindre le Thunder pour une nouvelle aventure, sans se douter qu’il se retrouverait au chômage quelques mois plus tard, et même presque à la retraite.

Ses performances aussi n’ont rien à voir – si ce n’est le dénouement des deux soirées, deux défaites. La première fois, il avait compilé 12 points à 5/18 aux tirs, symbole de son déclin à OKC. Cette nuit, face aux Knicks, il a marqué 26 points, son record de la saison, à 11/17 aux tirs.

« J’ai imaginé le maillot floqué Anthony suspendu là-haut »

Par contre, la réception du public new-yorkais aura elle été la même : comme en 2017, il a reçu des applaudissements fournis au moment de la présentation des deux équipes, puis sur chacun de ses paniers, et enfin des chants en fin de match le réclamant quand il était sur le banc.

« L’amour s’est vraiment fait ressentir ce soir, avec les fans qui étaient là, la ville entière, le fait d’être de retour » apprécie-t-il. « C’est un sentiment difficile à expliquer, mais le fait d’avoir ce genre d’ovation me fait penser que la ville m’a toujours aimé. Ça fait extrêmement de bien de le ressentir en revenant dans cette salle où j’ai passé tellement d’années. » Six et demie. Avec des hauts et de bas, mais New York aura toujours soutenu Melo.

Il y a quelques semaines, il évoquait le retrait de son maillot par son autre équipe de cœur, Denver. Y a-t-il pensé hier ? « J’ai regardé le plafond pendant l’hymne national. On dit qu’il faut imaginer son avenir, j’ai imaginé le maillot floqué Anthony suspendu là-haut. »