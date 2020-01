Les Knicks enfoncent les Blazers

Les Blazers débutent pourtant la partie sur le bon rythme. CJ McCollum frappe de loin, Carmelo Anthony au poste bas, et Damian Lillard sur la coupe ligne de fond. Portland est à 16-9 mais les Knicks sont vaillants. Et la moisson commence pour Mitchell Robinson face à Hassan Whiteside. Le jeune intérieur de New York claque un gros dunk en vitesse sur Whiteside avant de se détendre pour un alley oop en lévitation.

Grâce à Melo et McCollum, Portland remporte ce 1er quart (27-25), mais ce sont bien les Knicks qui tiennent le jeu. Le duo Ntilikina – Robinson torture la défense gruyère des Blazers. Rip City tient par les prouesses individuelles de Melo qui fait rugir de plaisir un public tout acquis à sa cause. Anthony égalise mais New York file aux vestiaires avec une tête d’avance (51-48).

Mitchell Robinson parfait à 11/11 aux tirs

A côté de ses pompes aux tirs, Damian Lillard ouvre le bal au retour des vestiaires mais c’est plutôt Marcus Morris, lui aussi indigent à 0/8, qui se réveille avec deux tirs de loin (et 14 points dans la période). RJ Barrett l’imite et New York reprend les devants. Un Melo de gala ramène Portland à hauteur mais si Lillard place aussi un bon dunk, les Blazers courent après le score.

Ntilikina relance immédiatement Robinson en orbite après un bon passage de Randle et New York garde la main avant le dernier quart (83-77). Le meneur tricolore est encore au coeur de l’action pour servir le revenant Reggie Bullock à 3-points, avant lui aussi d’inscrire derrière l’arc en première intention. Les Blazers prennent l’eau avec un 14-0 rédhibitoire et Robinson à 11/11 aux tirs pour 22 points et 8 rebonds.

Ntilikina (9 points, 10 passes) ponctue la soirée d’un gros dunk main droite alors que l’écart est solidement à +20. Terry Stotts hissera bientôt le drapeau blanc, celui d’un 5e revers de suite dans une saison bien décousue des bûcherons de l’Oregon (117-93). La preuve, c’est Anthony (26 points à 11/17) qui est l’assurance tous risques aux tirs en égalant au passage sa meilleure performance de la saison, quand Lillard et les arrières déchirent (15/47), un comble…