Le MVP de la nuit : James Harden mérite un 20 sur 20 pour attaquer 2020

Rageant pour ses adversaires, jouissif pour ses supporters, James Harden a encore éclaboussé la soirée de tout son talent pour son premier match de l’année. Si la soirée était sur le thème « Vintage » avec le maillot des Rockets des années 90 sur les épaules et un style tout particulier affiché par l’arrière, bandeau et tresses plaquées sur la tête, la performance de « The Beard » a été dans la lignée de ses nombreux coups de chaud de la saison, avec un 14e match à 40 points ou plus en 2019-2020 !

Avec James Harden, c’est toujours le même dilemme impossible à résoudre qui se présente pour l’équipe d’en face. Le MVP 2018 a tout simplement une panoplie offensive trop étoffée, même si la recette est désormais connue : des « step-back » à 3-points, des drives conclus soit par des « floaters », des « alley oop » pour Clint Capela ou des ballons bien ressortis pour ses snipers. Et lorsqu’il décide de finir au cercle, c’est souvent accompagné d’un coup de sifflet de l’arbitre pour finir au lancer-franc, exercice dans lequel il a été impeccable cette nuit (12/12).

« Tu ne peux jamais te sentir en sécurité, résume le coach de Philadelphie, Brett Brown. Dès qu’il passe le milieu de terrain, tu n’as jamais le sentiment que tu peux le tenir, que tu défends assez près sur lui. Ensuite, si tu es trop proche, il est suffisamment costaud et bon pour passer son défenseur. Ensuite, tu as Capela dans ton dos prêt pour les lobs. Le pack est mortel, ils sont durs à battre ».

« L’un des meilleurs de tous les temps »

Pour la réception des Sixers, James Harden a ajouté une corde à son arc avec une tendance affichée pour les tirs à 3-points pris à un mètre derrière la ligne, voire plus. En fin de partie, c’est d’ailleurs sur deux missiles lointains qu’il a plié l’affaire, laissant toujours le même contraste après son passage, entre le regard dépité des joueurs de Philly et celui euphorique des fans du Toyota Center.

« Il comprend le jeu, il voit et sait trouver la brèche, ajoute son coach, Mike D’Antoni. S’ils restent en place, il envoie un lob. Pour chaque situation, il a une solution. Il a ce petit floater, des 3 points qui viennent de nulle part. Je veux dire, il est vraiment bon. C’est l’un des meilleurs de tous les temps ».

Avec 44 points à 13/24 au tir dont 6/12 à 3 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, James Harden démarre 2020 comme il avait fini 2019, sur les chapeaux de roue.