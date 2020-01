Zion Williamson aurait voulu reprendre plus tôt…

« Si ça ne tenait qu’à moi, je serais revenu à l’entraînement depuis deux semaines. Ça fait juste du bien d’être de retour ici ». Victime d’une déchirure du ménisque en octobre dernier, Zion Williamson a des fourmis dans les jambes. Il faut dire qu’il ne se passe pas une journée sans qu’on l’interpelle pour lui demander quand il va effectuer ses grands débuts en NBA.

Son coach Alvin Gentry a refroidi les ardeurs des fans les plus impatients en assurant que Zion Williamson ne retrouverait pas la compétition ce week-end à l’occasion du road trip de New Orleans sur la côte Ouest (pour affronter les Lakers et les Kings), même si l’intéressé a participé à tout un entraînement (léger) jeudi.

« Je sais que c’est bateau, mais on doit vraiment prendre ça au jour le jour pour voir le type de progrès qu’il fait, voir comment ça se passe après les entraînements et des choses de ce genre. Comme on a dit, et on continuera de le dire, il jouera quand l’heure sera venue pour lui de le faire. Quand ? Je ne sais pas. Mais je sais qu’il progresse et c’est le plus important », a indiqué l’entraîneur.

Une batterie de tests à passer avant le feu vert

Le joueur a un deal avec les dirigeants dont David Griffin (vice-président exécutif des opérations de basket) et Trajan Langdon (GM) : c’est à lui de leur faire savoir le moment où il se sentira prêt à retrouver les parquets, mais il aura aussi une batterie de tests à réussir pour valider le tout.

« Une fois que je les aurai réussis, Griff’ me laissera y aller », glisse-t-il ainsi.

La responsabilité reviendra alors à Alvin Gentry d’intégrer Zion Williamson à sa rotation en essayant de conserver un semblant d’équilibre aperçu sur la fin d’année. Un casse-tête ? Clairement pas pour le coach des Pelicans.

« En aucun cas je vois ça de manière négative, » a-t-il lâché avec un grand sourire, rappelant toutes les qualités que son rookie allait apporter à l’équipe. « Il faudrait juste remonter à la présaison pour voir ce qu’il pouvait faire (ndlr: 23.3 points et 6.5 rebonds en moyenne). C’est un super passeur, il peut t’emmener dans le bonus avec sa dimension physique. On va revoir tout ça. Bien sûr, il y avait des aspects spécifiques qu’on va remettre en place, au moment venu. Pour l’instant, on se concentre sur les gars qu’on a à disposition et sur le fait qu’on joue plutôt un bon basket. L’idée, c’est de maintenir ça et voir comment on peut progresser ».

Même si les Pels avaient de grandes ambitions qu’ils ont dû revoir à la baisse au fil des semaines, et même si la saison est peut-être déjà pliée, Zion Williamson reste positif, en attendant le jour J. « C’est le processus d’une grande équipe, tu ne peux pas être au top immédiatement. Très peu d’équipes y arrivent. Pour la nôtre, c’est comme monter à vélo, une fois que tu as pris le truc et que tout le monde s’y sera habitué, on pourra dérouler ».