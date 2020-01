Rookies du mois de décembre : on prend les mêmes…

En attendant l’entrée en lice de Zion Williamson, aucun suspense à l’Ouest puisque Ja Morant remporte à nouveau le trophée de meilleur rookie du mois. En décembre, le meneur des Grizzlies a tourné à 15.5 pts, 6.5 pds et 3.3 rbds de moyenne, et Memphis s’est rapproché du Top 8 de sa conférence.

A l’Est, pas de suspense non plus puisque c’est à nouveau Kendrick Nunn qui est récompensé avec ses 15.5 pts, 3.3 rbds et 3.9 pds par match. Son coéquipier Tyler Herro a aussi obtenu des voix.