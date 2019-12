Une Air Jordan 4 OVO en préparation

On ne compte plus les apparitions du hibou OVO sur les modèles de la gamme Jordan. Il a fait son nid dans les bureaux de la marque. En 2020, il va de nouveau montrer le bout de son bec sur la Air Jordan 4. Il s’est discrètement posé à l’intérieur de la languette arrière en plastique.

Le coloris s’appuie sur la base « bred » (black/red), une des plus emblématiques du Jumpman. Mais il y ajoute de la nouveauté avec un motif marbré, et des coutures contrastantes sur la languette. Le résultat est baptisé « Splatter. » Le daim de l’empeigne semble plus épais que sur l’original.

Pour le moment, ce prototype de la collection du rappeur n’a pas encore de date de sortie officielle. Mais Wave.fr parle d’une arrivée dans les magasins au cours de la nouvelle année qui se profile.

