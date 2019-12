Joueurs de la semaine : Brandon Ingram et Jaylen Brown à l’honneur

Même si les Celtics ont perdu contre les Raptors, Jaylen Brown peut être satisfait : deux victoires en trois matchs, dont deux pointes à 30 points (à 10/13 aux tirs, avec 6 rebonds et 4 passes) et une autre à 34 unités à 13/20, agrémentés de 9 rebonds, l’ailier a confirmé qu’il avait passé un cap cette saison. Avec 27 points de moyenne à plus de 62% aux tirs (58% à 3-pts) et 6.7 rebonds par match sur cette période, il cumule en effet des chiffres de All-Star.

C’est d’ailleurs le premier joueur de Boston récompensé depuis Isaiah Thomas en février 2017.

Celui qui le précédait à la Draft 2016 est également sur un nuage : vainqueur de ses quatre matchs avec les Pelicans cette semaine, Brandon Ingram montre enfin toute l’étendue de son talent avec 25.3 points à 49% aux tirs, 7.4 rebonds, 4.5 passes et 2 interceptions de moyenne sur cette période.

Actuellement sur les bases de sa meilleure saison en carrière, l’ancien Laker se pose en candidat solide pour le trophée de MIP.