Le MVP de la nuit : Jaylen Brown est allé chercher son record

Il fait partie des joueurs que le départ de Kyrie Iving a libéré. Plus jeune Celtic depuis Paul Pierce à enchaîner deux matches de suite à 30 points et plus, Jaylen Brown confirme qu’il a franchi un cap, et cette nuit, il a profité de la venue des Cavaliers pour égaler son record en carrière avec 34 points en 29 minutes à 13 sur 20 aux tirs. Le tout avec 9 rebonds et 2 passes.

On écrit « égaler » car il avait déjà atteint cette marque en playoffs, même si c’est donc un record pour la saison régulière. A ses côtés, Jayson Tatum atteint aussi la barre des 30 points, et les jeunes internationaux enchaînent les performances en commun pour maintenir Boston à la 2e place de la conférence Est.

« Ils sont tous les deux capables de faire beaucoup de choses, et ils ont progressé de manière régulière et ils se sont améliorés » souligne Brad Stevens. « Je n’ai rien vu de nouveau ce soir par rapport à ce qu’ils proposent depuis deux semaines, ou même deux mois. Ils jouent bien, en confiance et ils se sentent bien. »

Pour Brown, cette confiance est visible dans ses tirs à 3-points en première intention ou son jeu en isolation. Il n’hésite plus, et même si son dribble reste perfectible, il maîtrise le « step back » ou le « fade away », et sa lecture de la défense lui permet de faire la différence. Trop costaud pour la plupart des arrières, il est aussi à l’aise face à des ailiers-forts plus lents que lui. Plusieurs fois, on l’a vu attaquer Tristan Thompson avec des changements de rythme.

Pour aller chercher son record, Brown a mis la manière avec deux dunks dans le dernier quart-temps, et il revient sur cette complicité et cette efficacité commune avec Tatum. Tous les deux tournent à plus de 20 points de moyenne cette saison. « On joue simplement au basket » assure Brown. « C’est difficile pour les équipes de nous arrêter tous les deux. On essaie d’être agressifs ensemble, et dans des matches comme ce soir, ils ne peuvent pas nous arrêter. Maintenant, on doit continuer de le faire. »