Evan Fournier n’exclut pas de tester la free agency avec un an d’avance

Alors que L’Equipe annonce que les Raptors le suivraient de près, Evan Fournier n’exclut pas de faire jouer sa clause libératoire (« player option ») l’été prochain pour tester le marché et rejoindre éventuellement un ténor de la ligue. « Si je continue à jouer comme je le fais, je vais sortir de mon contrat, a-t-il déclaré au quotidien. Je n’ai jamais été free agent. J’ai 27 ans et je n’ai qu’une envie, c’est de gagner donc cet été, je veux ouvrir toutes les portes. »

« Ouvrir toutes les portes », c’est donc envisager de quitter Orlando, et c’est l’aspect sportif qui prime car financièrement, il ne vise pas un « contrat max », et ce même s’il est cette année le meilleur marqueur de son équipe. « Je ne suis pas du tout fixé sur l’idée d’un « contrat max ». J’ai eu la chance d’avoir déjà profité de mon contrat en cours, un gros contrat (ndlr : 85 millions de dollars sur cinq ans). Honnêtement, l’argent n’a jamais été un problème, ni un objectif pour moi. J’aime le basket et en jouant bien, tu gagnes très bien ta vie. »

Sixième homme dans une grosse écurie ?

Quitter le Magic, c’est peut-être aussi l’éventualité de changer de rôle, et de devenir un 6e homme de luxe. « Ça ne me dérangerait pas d’être sixième homme, de sortir du banc », confirme-t-il. « Mais pour ça, il faut que le gars qui se trouve devant moi dans la hiérarchie soit clairement meilleur. Si c’est sortir du banc dans une situation similaire à celle que je vis actuellement, où je suis au-dessus à mon poste, ce sera non. »

Avant la prochaine « free agency », il y a la « trade deadline » fixée au 6 février 2020. Si Evan Fournier a des envies d’ailleurs, le Magic pourrait profiter de sa très bonne cote pour l’échanger, et éviter ainsi de le perdre sans contrepartie en juillet prochain. « Je ne suis clairement pas intouchable à Orlando. Pour ma part, je ne demanderai pas à partir. Ce sont les stars qui le font, et je ne suis pas comme ça. »

Et on a vu avec Anthony Davis que demander un transfert pouvait aussi pourrir toute une fin de saison lorsque ça n’aboutit pas tout de suite.

L’interview d’Evan Fournier dans L’Equipe