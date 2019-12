Shai Gilgeous-Alexander donne le tournis aux Raptors

Gagner à Boston a fait du bien au moral des hommes de Nick Nurse, et ils montrent de l’envie dès les premières secondes. Devant leur public, et malgré la fatigue de la veille, Kyle Lowry et sa bande mettent l’intensité et le rythme nécessaire pour poser des problèmes à la défense d’OKC (11-6).

Néanmoins, les champions NBA se rendent vite compte qu’ils vont devoir batailler avec Shai Gilgeous-Alexander tout au long de la soirée. L’arrière d’OKC agresse sans cesse la défense des Raptors pour terminer très facilement au cercle ou faire la passe pour un coéquipier démarqué. Les exploits du prodige canadien réveillent le vétéran Kyle Lowry mais aussi Chris Paul. Ce dernier s’amuse de Terrence Davis et score à 3-points au buzzer après un joli numéro. OKC est devant (22-20).

L’action de grande classe de CP3 n’entame pas trop la confiance des Raptors qui parviennent à trouver des solutions en attaque. Lowry met le jeu en place, score quand il le faut et trouve les bonnes passes dans le bon tempo (29-24).

Le festival Gilgeous-Alexander

Mais Toronto n’arrive pas faire l’écart, toujours à cause de ce diable Gilgeous-Alexander. Le fait de jouer avec deux postes 1 (SGA et Paul) permet à OKC de limiter l’impact de Lowry et Fred VanVleet, et alors que Toronto a pris huit points d’avance (42-34), Alexander va éblouir la fin de la première période en scorant 10 points dans les trois dernières minutes. Il est tout simplement trop grand et trop fort pour ses vis à vis et sa panoplie offensive est variée. Ses deux tirs à 3-points montrent toute sa confiance et Toronto ne parvient pas à le freiner. A la pause, les deux équipes sont au coude à coude (47-47).

La deuxième mi-temps débute fort pour OKC qui semble vouloir passer la vitesse supérieure. Gilgeous-Alexander et Paul perforent la défense adverse avec une vraie facilité. Mais poussés par leurs fans, les Raptors résistent. Avec toute son expérience, Serge Ibaka trouve les bons tirs loin du cercle et VanVleet, encore lui, se montre essentiel (63-60).

C’est un vrai combat de boxe où chaque équipe frappe à tour de rôle. Personne n’arrive à prendre l’avantage dans ce 3e quart où le basket proposé par les deux équipes est magnifique. Sur son petit nuage, Gilgeous-Alexander régale en se faufilant tel un lézard dans la défense d’OKC, mais que dire du sang froid à 3-points de Terrence Davis, de la vitesse de Fred VanVleet ou du savoir faire de Chris Paul. C’est du grand spectacle, et à l’entame du dernier quart-temps, les Raptors gardent la main (80-76).

Chris Paul, patron du money time

A l’intérieur, Nerlens Noel remet son équipe sur de bons rails mais Chris Boucher trouvé par Davis réalise l’alley oop de la soirée et enflamme la salle. Toronto mène toujours (85-83). Le money time approche et Chris Paul décide de prendre le jeu à son compte. Le meneur All-Star score comme bon lui semble et il s’amuse de Lowry. Même si Pat McCaw ou Ibaka montrent de belles choses en attaque, Paul d’un tir acrobatique permet à son équipe d’aborder la dernière minute en tête (96-95). Les deux équipes défendent fort et trouver un tir devient mission impossible.

Il reste une minute à jouer et VanVleet remet Toronto devant grâce à un 2 sur 2 aux lancers francs (97-96). La balle est dans les mains de Paul qui trouve Gilgeous-Alexander. Ce dernier drive avec facilité et s’en va scorer dans une salle climatisée par le talent et le toucher de la pépite d’OKC (98-97).

VanVleet a un dernier tir à 3-points mais il échoue, et OKC créé un petit exploit en s’imposant à Toronto grâce à une paire d’arrières qui n’en finit plus de monter en température.