Le MVP de la nuit : l’épatant Luka Doncic

À peine revenu de blessure, il avait déjà été impressionnant face aux Spurs. Cette nuit, pour le déplacement au Chase Center des Warriors, Luka Doncic a donc enclenché la seconde, épatant la galerie avec un 9e triple-double claqué en 30 minutes (31 points à 8/16 au tir, 5/8 à 3-points, 12 rebonds et 15 passes décisives).

Steve Kerr a tout tenté pour essayer de ralentir le meneur slovène, envoyant notamment des prises à deux très hautes pour l’empêcher d’être agressif. À l’arrivée, non seulement ses troupes n’ont pas réussi à l’arrêter, mais ce traitement de faveur particulier a en plus eu le don de le motiver à briller encore plus.

30 minutes, triple-double compris

« Je ne m’y attendais pas, » a-t-il glissé après le match. « Mais s’ils veulent me trapper, ils se retrouvent à trois contre quatre, ce qui devient facile. Il n’y a pas qu’un seul joueur sur le terrain, on est cinq. Donc si je suis ciblé, je suis content, parce qu’on va trouver des spots ouverts. Ça rend le match plus facile pour nous ».

Luka Doncic a affiché la couleur d’entrée, entre caviars et 3-points assassins afin de permettre aux siens de digérer le départ époustouflant de D’Angelo Russell. Avec deux stepbacks à 3-points pour boucler la première mi-temps, le joyau des Mavs était déjà sur les bases d’un triple-double validé dès le troisième quart-temps, le tournant du match.

« Ils étaient vraiment chauds au début, mais on a fait les bons ajustements en deuxième mi-temps. Il fallait stopper D’Angelo Russell qui faisait le spectacle, » a-t-il poursuivi, lui qui a notamment été impliqué dans un choc hanche contre tête avec le meneur des Warriors. « À l’arrivée, c’est une super victoire d’équipe ».

Poussé à repousser les limites

Le Slovène s’est notamment joué de la défense adverse grâce à sa lecture de jeu et s’est amusé avec Draymond Green avant de finir près du cercle, participant ainsi au 13-0 qui a fait basculer la rencontre (84-97). Luka Doncic a terminé son récital avec trois passes décisives et un accrochage avec Marquese Chriss, symbole de la frustration dans le camp de Golden State face à l’incapacité de l’arrêter.

« J’ai été poussé, je n’allais pas reculer, » a indiqué le Maverick. « Mais ce sont des choses qui arrivent dans le basket. Il faut savoir passer à autre chose ».

Dallas se prépare à présent à disputer un back-to-back sur le parquet des Lakers. À Luka Doncic de montrer qu’il peut encore repousser ses limites pour continuer à faire briller Dallas.